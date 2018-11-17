أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا هوكابي، السبت، بأنّ الرئيس دونالد ترمب تحدث هاتفياً إلى مديرة وكالة الاستخبارات المركزية CIA جينا هاسبل، ووزير خارجيته مايك بومبيو حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأجرى ترمب الاتصالين الهاتفيين خلال رحلته الجوية إلى ولاية كاليفورنيا، لتفقد وضع الولاية التي تضربها حرائق غابات واسعة منذ الأسبوع الماضي، حسبما أفادت "أسوشيتد برس". ولم تُدلِ "هوكابي" بأي تفاصيل أخرى بشأن اتصالَي ترمب مع هاسبل وبومبيو.

وكان ترمب قال صباح السبت، إنه ما زال لا يعرف كثيرًا حول قضية مقتل خاشقجي، حتى يستطيع اتخاذ قرار بشأنها.

وأشار ترمب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى كاليفورنيا، إلى أنه سيتحدث مع وزير خارجيته مايك بومبيو، ووكالة الاستخبارات المركزية CIA حول قضية خاشقجي، وأنه ما زال لا يعرف ما يكفي عن الموقف لاتخاذ قرار.

وكان مايك بنس نائب ترمب قد قال، السبت، إن الولايات المتحدة عازمة على محاسبة جميع المسؤولين عن هذه العملية، التي وصفها بالعمل الوحشي، فيما لم يعلق على التقارير التي نشرتها الواشنطن بوست، قائلاً سنتابع الحقائق.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قد ذكرت الجمعة، أن وكالة الاستخبارات المركزية، توصّلت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو من أمر باغتيال خاشقجي. جاء ذلك بحسب ما نقلت الصحيفة الأميركية عن أشخاص قالت إنهم "مطلعون على القضية".

والخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه" دون ذكر اسمه، وأن جثة المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل (دون تسميتهم)، وتم نقلها إلى خارج القنصلية.

وفي ذات اليوم، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 17 سعودياً على خلفية الجريمة، شملت سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب، وهو مسؤول رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.