سياسة
2 دقيقة قراءة
معيار جديد للكيلوغرام بعد مرور أكثر من قرن على إقراره
يُعقد المؤتمر العام للأوزان والمقاييس الذي أطلق في نهاية القرن التاسع عشر كلّ أربع إلى ست سنوات لمناقشة النظام العالمي لوحدات القياس وتكييفه، وفي دورته الأخيرة أقر معيارا جديدا لعدد من وحدات القياس منها الكيلوغرام.
معيار جديد للكيلوغرام بعد مرور أكثر من قرن على إقراره
المؤتمر العام للأوزان والمقاييس يحدّث وحدات القياس / Reuters
17 نوفمبر 2018

أقرّ المؤتمر العام للأوزان والمقاييس، يوم الجمعة، نظاماً جديداً لوحدات القياس العالمية غير مرتبط بأي كتلة مادية.

وصوّت ممثلون عن60 بلداً من أجل إعادة تعريف النظام الدولي للوحدات، مع تعديل التعريف المعتمد عالمياً للكيلوغرام والأمبير والكلفن والمول، بحسب بيان صدر عن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.

ويقوم التعريف السائد للكيلوغرام على الموازاة بين وحدة القياس هذه وحجم كتلة أسطوانية من البلاتين والإيريديوم، وهو عنصر ثقيل جداً ينتمي إلى عائلة البلاتين، محفوظة منذ العام 1889 في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في سيفر بالقرب من باريس.

لكن العلماء لاحظوا أن حجم النموذج المعياري الدولي اختلف اختلافاً بسيطاً بالمقارنة مع النسخ المرجعية الست التي أجريت له في تلك الفترة.

ويطرح هذا التعديل البسيط إشكاليات للعلماء والصناعيين في عصر المقاييس المتناهية الصغر خصوصاً مع تطوير التكنولوجيا الكمية.

وبات الكيلوغرام يحدد وفقاً لثابتة بلانك في فيزياء الكمّ.

ومن التعديلات الأخرى التي أًقرّت في المؤتمر، تحديد الكلفين الذي كان قائماً على المياه بالاستناد إلى ثابتة بولتسمان المرتبطة بقياس التقلبات الحرارية في الأجزاء الأساسية من كتلة ما.

وسيربط الأمبير بالشحنة الأساسية، وهي الشحنة الكهربائية للبروتون. أما المول المستخدمة أساساً في الكيمياء، فهي ستحدد استناداً إلى ثابتة أفوغادرو.

ويُعقد المؤتمر العام للأوزان والمقاييس الذي أطلق في نهاية القرن التاسع عشر كلّ أربع إلى ست سنوات لمناقشة النظام العالمي لوحدات القياس وتكييفه. وستدخل التعديلات الأخيرة حيّز التنفيذ في 20 أيار/مايو 2019.

مصدر:AFP
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us