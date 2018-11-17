قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده تسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري مع العراق إلى 20 مليار دولار سنوياً، وذلك خلال استقباله الرئيس العراقي برهم صالح في طهران، يوم السبت.

وقال روحاني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، "بحثنا التعاون في مجال الطاقة ومد خطوط سكك حديدية، ونسعى إلى رفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 20 مليار دولار سنوياً".

من جانبه قال الرئيس العراقي في زيارته الأولى والرسمية لإيران والتي جاءت تلبية لدعوة روحاني "تربطنا مع إيران علاقات وثيقة ونحرص على تطويرها، وآن الأوان لقيام منظومة إقليمية تخدم شعوب المنطقة".

وتابع: "نريد للعراق أن يكون ساحة تلاقٍ وتوافق بين دول المنطقة لا ساحة صراع، وأن وزارتي الخارجية والصناعة سيبدآن تفعيل عملهما لتعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين".

وبلغت قيمة البضائع التي استوردها العراق من إيران نحو 6 مليارات دولار بين مارس/آذار 2017 و2018، بما يمثل نحو 15% من إجمالي واردات العراق في عام 2017، بينما بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 12 مليار دولار العام الماضي.