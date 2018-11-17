هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مراسل شبكة CNN جيم أكوستا، بالطرد مجدداًمن البيت الأبيض إذا أساء التصرف مرة أخرى، وذلك عقب إصدار قرار قضائي مؤقت، صدر مساء الجمعة، يلزم البيت الأبيض بإعادة التصريح الصحفي للمراسل.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية، الجمعة: "إذا أساء أكوستا التصرف مجدداً سأطرده من البيت الأبيض، أو سأضطر لإلغاء المؤتمر الذي يتواجد به".

وذكر قاضي محكمة واشنطن الجزئية تيموثي جي كيلي، المعين من قبل ترمب في 2017، والذي أصدر قرارا مؤقتا بإعادة التصريح الصحفي لأكوستا، إن قرار البيت الأبيض بسحب التصريح من المراسل يفتقر إلى الشفافية.

وكانت شبكة CNN قامت برفع دعوى قضائية ضد ترمب والبيت الأبيض بسبب سحب موظفي البيت الأبيض لتصريح مراسلها في البيت الأبيض.

يذكر أنه دار نقاش حاد دار بين ترمب وأكوستا خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بسبب طرحه لأسئلة متعلقة بالمهاجرين، والتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية، ورد عليه ترمب بأنه شخص وقح ومثله لا يجب ألا يعمل في CNN.