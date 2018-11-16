اتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد ترمب، على ضرورة توضيح جميع تفاصيل قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعدم التستر على القضية، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما مساء الجمعة.

وقال بيان للرئاسة التركية، إن أردوغان تباحث هاتفياً مع ترمب حول عدد من القضايا، كان أبرزها قضية مقتل الصحفي خاشقجي، ومكافحة الإرهاب في سوريا، وسبل التعاون في مكافحة تنظيم غولن الذي تصنّفه تركيا إرهابياً.

وأضاف بيان الرئاسة أن أردوغان وترمب اتفقا في الاتصال الهاتفي على ضرورة توضيح تفاصيل جريمة قتل خاشقجي وعدم السماح بالتغطية على القضية.

وأشار البيان إلى أن أردوغان أبلغ ترمب بأن أنقرة تنتظر من واشنطن إنهاء المساعدات التي تقدمها لفرع تنظيم PKK الإرهابي في سوريا.

كذلك أعرب الرئيسان عن ترحيبهما ببدء الدوريات المشتركة للجيشين التركي والأمريكي في منبج السورية، حسب البيان، مؤكّدَين أهمية التعاون الوثيق بين البلدين في مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية.