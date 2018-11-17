سياسة
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8 قرارات ضد إسرائيل ولصالح فلسطين في الأمم المتحدة
قامت الأمم المتحدة بالتصويت على ثمانية قرارات في أكثر من جلسة لصالح فلسطين وضد إسرائيل، أحدها يتعلق بهضبة الجولان السورية المحتلة، والسبعة الأخرى تخص الممارسات الإسرائيلية في فلسطين.
8 قرارات ضد إسرائيل ولصالح فلسطين في الأمم المتحدة
8 قرارات ضد إسرائيل ولصالح فلسطين في الأمم المتحدة / AA
17 نوفمبر 2018

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بأغلبية كبيرة، ثمانية قرارات ضد إسرائيل، منها سبعة لصالح فلسطين تؤكد على حقوق شعبها.

ويشدد القرار الأول المتعلق بهضبة الجولان السورية، والذي تبنته العديد من الدول، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الهضبة التي احتلتها عام 1967.

وحصل مشروع القرار على تأييد 151 دولة مقابل اعتراض دولتين هما الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 14 دولة عن التصويت.

وكانت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، قد أعلنت الخميس، أن بلادها ستصوّت ضد مشروع قرار سنوي تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً بشأن الجولان.

وأوضحت في بيان أن الإدارات الأميركية كانت في السابق تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الذي وصفته بأنه غير منطقي، مضيفة أن الإدارة الأميركية الحالية تعتبر القرار الذي سيُطرح الجمعة متحيزاً بوضوح ضد إسرائيل.

وتتعلق القرارات السبعة الأخرى التي تم اعتمادها بالقضية الفلسطينية، وحصل الأول منها الخاص بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين على أغلبية 161 صوتاً مقابل اعتراض دولتين وامتناع 8 دول عن التصويت.

فيما حصل قرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة بموجب القوانين الدولية، على تأييد 155 صوتاً، واعتراض 5 دول، وامتناع 10 دول عن التصويت.

وحصل القرار الثالث المتعلق بأهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، على أغلبية 158 دولة، واعتراض 5 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت.

أما القرار الرابع الخاص بممتلكات الشعب الفلسطيني، فقد حصل على تأييد 155 صوتاً واعتراض 5 دول وامتناع 10 عن التصويت، فيما حصل قرار خامس خاص بعدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على موافقة 153 دولة واعتراض 5 وامتناع 10 عن التصويت.

والقرار السادس المتعلق بممارسات إسرائيل وتداعياتها على حقوق الإنسان الفلسطيني، حصل على موافقة 153 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 9 دول عن التصويت.

وحصل القرار السابع الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول علي حماية دولية، على أغلبية 154 دولة واعتراض 5 دول وامتناع 10 دول عن التصويت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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