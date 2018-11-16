قال المتحدث باسم حزب الليكود الإسرائيلي، الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتولى أيضاً منصب وزير الدفاع بعد استقالة أفيغدور ليبرمان.

واجتمع نتنياهو مع نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي، لبحث إمكانية شغله منصب وزير الدفاع، لكن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى اتفاق بينهما.

وقال المتحدث باسم الليكود إن نتنياهو دعا خلال الاجتماع إلى بذل الجهود من أجل "الإبقاء على الحكومة اليمينية" ومنع اليسار من الوصول إلى الحكم.

وأوضح مصدر قريب من بينيت لوكالة رويترز، بعد انتهاء اجتماعه مع نتنياهو، ضرورة "إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن لعدم إمكانية استمرار الحكومة الحالية"، مشيراً إلى احتمالية إعلان موعد الانتخابات المبكرة يوم الأحد القادم، التي كان من المزمع انعقادها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مُعارَضة أطرافٍ أخرى داخل الحكومة اليمينية أن يتولى بينيت منصب وزير الدفاع، بسبب قيادته أحد الأحزاب اليهودية المتطرفة.

وقدم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ليبرمان استقالته الأربعاء الماضي، احتجاجاً على إعلان وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية المقاومة في قطاع غزة، وهي الاستقالة التي هزّت حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية.