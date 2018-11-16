سياسة
2 دقيقة قراءة
لأول مرة.. أميركا تسلّم تركيا عضوا في تنظيم غولن
رحّلت الولايات المتحدة الأميركية، محمد صالح غوزاغير، العضو السابق في مجلس إدارة مؤسسة "ريندروب" التابعة لتنظيم غولن المصنف في تركيا على قوائم الإرهاب، إلى أنقرة، إثر إدانته في قضايا دعوة أطفال للدعارة عبر الإنترنت، ومحاولة الاعتداء الجنسي على أطفال.
لأول مرة.. أميركا تسلّم تركيا عضوا في تنظيم غولن
محمد صالح غوزاغير، العضو السابق في مجلس إدارة مؤسسة "ريندروب" التابعة لتنظيم غولن عند وصوله / AA
16 نوفمبر 2018

سلّمت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، عضواً في تنظيم غولن المصنف في تركيا إرهابياً، إلى أنقرة، وذلك لأول مرة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، وتصنيف التنظيم على قوائم الإرهاب التركية.

ووصلت مطار "أتاتورك" في إسطنبول طائرة تقل محمد صالح غوزاغير، العضو السابق في مجلس إدارة مؤسسة "ريندروب" التابعة لتنظيم غولن، برفقة عناصر أمنية، وتسلمت الشرطة التركية غوزاغير من باب الطائرة، ونقلته فوراً إلى مديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ورحّلت واشنطن عضو تنظيم غولن إثر إدانته في قضايا "دعوة أطفال للدعارة عبر الإنترنت"، و"محاولة الاعتداء الجنسي على أطفال". وكانت الشرطة الأميركية وقفته مع 22 شخصاً آخَرين في مايو/أيار 2015، على خلفية تلك التهم، إثر عملية واسعة شارك فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" ووزارة الأمن الداخلي.

وبعد إحالته إلى القضاء أمرت محكمة باعتقاله على ذمة التحقيق، إلا أنه دفع كفالة مالية بلغت 50 ألف دولار، ليكمل محاكمته من خارج السجن، قبل أن يُدان وتقرر السلطات في يونيو/حزيران الماضي ترحيله.

شغل غوزاغير عضوية مجلس إدارة مؤسسة "ريندروب" في عام 2014، وهي مؤسسة تنشط في تكساس، وتدير عديداً من المدارس والجمعيات التابعة لغولن.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم غولن مصنف في تركيا على قوائم الإرهاب لمسؤوليته عن محاولة تنفيذ انقلاب عسكري في البلاد منتصف عام 2016، وعن أعمال إجرامية داخل تركيا وخارجها. ويقيم زعيمه فتح الله غولن في الولايات المتحدة منذ سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us