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صلاة الغائب على روح خاشقجي، والولايات المتحدة ستحاسب القتلة فيما تعتقد الاستخبارات الأميركية أن بن سلمان أمر بقتله. وإخفاقات إسرائيل في غزة تدفعها نحو انتخابات مبكرة.

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خاشقجي.. صلاة جنازة بلا جثة، والتحري مستمر

أقيمت أول صلاة غائب على الصحفي جمال خاشقجي فجر الجمعة في المسجد النبوي الشريف في السعودية، بحضور نجله صلاح، كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي. [روسيا اليوم]

صلّى أكثر من ألفي شخص صلاة الغائب على خاشقجي في مسجد الفاتح في إسطنبول، ورفع بعضهم صور خاشقجي التي كتب عليها "القتيل"، وصورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مكتوباً عليها "القاتل". [وكالة الأناضول]

شهد المسجد الحرام أيضاً في المملكة السعودية صلاة الغائب على خاشقجي وحضرها أعداد كبيرة من المعتمرين من مختلف جنسيات العالم وسط غياب أي مشاركات أو مظاهر رسمية أو إعلان لاسم "خاشقجي"، وتمت المناداة للصلاة عليه بعبارة "الصلاة على الميت الغائب". [وكالة الأناضول]

أقيمت صلاة الغائب أيضاً على روح خاشقجي في مسجد قوجا تبه بالعاصمة التركية أنقرة عقب صلاة الجمعة. [وكالة الأناضول]

كشفت صحيفة حريّت التركية عن تسجيل صوتي ثانٍ يُظهر النقاش الذي دار بين فريق الاغتيال السعودي قبل وصول الصحفي جمال خاشقجي إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، مناقشاً فيه الفريق كيفية قتله. [TRT عربي/الآن]

وصفت صحيفة واشنطن بوست الرواية الجديدة التي قدمتها النيابة السعودية بشأن جريمة قتل خاشقجي بأنها صادمة ووقحة. [واشنطن بوست]

صحيفة نيويورك تايمز أيضاً انتقدت الرواية السعودية الجديدة وتقول إن إعدام الشهود الرئيسين في مقتل خاشقجي سيخفي حقيقة اغتياله إلى الأبد. [نيويورك تايمز]

نفت متحدثة وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، الادعاءات بأن واشنطن تدرس سبل تسليم زعيم منظمة غولن الإرهابية، فتح الله غولن، إلى تركيا "لاسترضائها" على خلفية قضية مقتل خاشقجي، وأكدت أن القضيتين منفصلتان. [وكالة الأناضول]

كشف مصدر مطّلع عن اعتقاد وكالة الاستخبارات الأميركية أن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي، وهي النتيجة التي تتناقض مع مزاعم الحكومة السعودية بعدم تورط ولي العهد في القضية، فيما امتنع البيت الأبيض ووزراة الخارجية الأميركية عن التعليق. [TRT عربي/الآن]

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إن بلاده عازمة على محاسبة قتلة خاشقجي، على خلفية نشر تقارير إعلامية ذكرت أن الاستخبارات الأميركية تعتقد أن محمد بن سلمان متورط في عملية القتل. [TRT عربي/الآن]

إخفاقات إسرائيل في غزة تدفعها نحو انتخابات مبكرة

في مشاورات نتنياهو مع قادة الأحزاب اشترط حزب "البيت اليهودي" لبقائه في الحكومة توكيل حقيبة الدفاع إلى رئيس الحزب نفتالي بينيت. [الجزيرة]

قالت القناة الإسرائيلية العاشرة بأن فشل الاجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير التعليم نفتالي بنيت الذي يطالب بحقيبة الدفاع، جعل إسرائيل تتجه نحو الانتخابات المبكرة. [وكالة الأناضول]

في الرد على ذلك، أصدر مكتب نتنياهو بياناً قال فيه بأن الشائعات المتعلقة بقرار إجراء الانتخابات كانت غير صحيحة. [روسيا اليوم]