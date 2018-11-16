استأنف العراق، الجمعة، صادراته من نفط كركوك إثر ضغوط أميركية على حكومة بغداد وإقليم شمال العراق لتسوية الخلاف بينهما، سعياً من أميركا للإسهام في معالجة نقص الخام الإيراني في المنطقة.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية "استؤنف تصدير النفط العراقي"، مضيفاً أن اتفاقاً جرى التوصل إليه لاستئناف التدفقات عند 50-100 ألف برميل يومياً".

وأضاف جهاد أن استئناف شحنات كركوك بما يتراوح بين 50 و100 ألف برميل يومياً لن يعزز إجمالي صادرات العراق، مشيراً إلى أن الوزارة ستغطي احتياجات بعض المصافي في شمال البلاد من حقول النفط الواقعة في الجنوب.

يأتي هذا التطور بعد أن وافقت الحكومة جديدة في بغداد على اتفاق مؤقت مع أربيل وتسوية للخلاف الذي أسفر عن توقف دام أكثر من عام، منذ استعادت قوات الحكومة العراقية السيطرة على كركوك من السلطات الكردية في عام 2017، وعُلقت على أثره الصادرات النفطية.

ويُعَدّ هذا نجاحاً للإدارة الأميركية التي كانت تمارس ضغوطاً على الجانبين لتسوية الخلاف واستئناف التدفقات من أجل المساعدة في معالجة نقص الخام الإيراني في المنطقة بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران.

والحقول النفطية في محافظة كركوك من أكبر الحقول وأقدمها في العراق والشرق الأوسط، ويُقدَّر احتياطي النفط القابل للاستخراج فيها بنحو 9 مليارات برميل. وتسبب وقف الصادرات من كركوك في أكتوبر/تشرين الأول 2017 في توقُّف تدفُّق نحو 300 ألف برميل يومياً من العراق باتجاه تركيا والأسواق الدولية، مما تسبب في خسارة إيرادات صافية بنحو ثمانية مليارات دولار خلال السنة الأخيرة.