سياسة
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إصابة عشرات الفلسطينيين في قمع الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرات بالضفة
اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى الفلسطينية.
إصابة عشرات الفلسطينيين في قمع الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرات بالضفة
مواجهات أثناء المسيرات المناهضة للاستيطان / AA
16 نوفمبر 2018

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، الجمعة، إثر تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات منددة بالاستيطان، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأغلق عشرات الشبان الفلسطينيين طريقاً يمر عبره مستوطنون قرب بلدة رأس كركر، غربي رام الله، احتجاجاً على استمرار أعمال تجريف أراضٍ زراعية لصالح المستوطنين.

وفرّق جيش الاحتلال الإسرائيلي الشبان، مستخدماً الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عشرات المشاركين بحالات اختناق.

وفي بلدة كفر قدوم، غربي نابلس، فرّق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان، ومطالبة بفتح شارع مغلق منذ العام 2000.

واندلعت عقب صلاة الجمعة مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حسب منسق لجان المقاومة الشعبية، في كفر قدوم، مراد شتوي.

وقال شتوي إن مواطنَين اثنين أصيبا بالرصاص المطاطي، وعشرات بحالات اختناق، قد تمت معالجتهم ميدانياً.

واندلعت مواجهات مماثلة في بلدتي نعلين وبلعين غربي رام الله.

وينظم يوم الجمعة مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

وبدأت إسرائيل بناء الجدار الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل في 2002، بحجج أمنية مفادها منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل، خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000.

مصدر:AA
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