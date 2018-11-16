سياسة
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تركيا تملك تسجيلا ثانيا يُظهر كيفية قتل خاشقجي قبل وصوله إلى القنصلية
قالت صحيفة حرييت التركية إن التسجيل الصوتي الثاني الذي تملكه السلطات التركية يُظهر النقاش الذي دار بين فريق الاغتيال السعودي قبل وصول خاشقجي إلى القنصلية.
تركيا تملك تسجيلا ثانيا يُظهر كيفية قتل خاشقجي قبل وصوله إلى القنصلية
تركيا تملك تسجيلا ثانيا يُظهر كيفية قتل خاشقجي قبل وصوله إلى القنصلية / AFP
16 نوفمبر 2018

كشفت صحيفة حرييت التركية، يوم الجمعة، عن تسجيل صوتي ثانٍ يُظهر النقاش الذي دار بين فريق الاغتيال السعودي قبل وصول الصحفي جمال خاشقجي إلى قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقالت الصحيفة إن فريق الاغتيال ناقش في التسجيل كيفية قتل خاشقجي، وراجع الطريقة التي تم التخطيط لها من قبل، كما قام بتذكير أعضائه بالوظائف التي سيقوم بها كل منهم على حدة.

وتدّعي الصحيفة التركية أن لدى السلطات التركية تسجيلات لمكالمات دولية أجراها الفريق بعد تنفيذه لعملية القتل.

وبعد إنكار دام 18 يوماً، أقرّت الرياض رسمياً، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت إنه شجار، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت تفاصيل جديدة حول التحقيقات، وطالبت بإعدام 5 أشخاص لمشاركتهم في عملية قتل خاشقجي، كما وجهت النيابة التهم إلى 11 شخصاً من أصل 21 شخصاً، مشيرة إلى أن قائد فريق استعادة خاشقجي، دون أن تشير إلى اسمه، هو من أصدر قراراً بقتله بعد فشله في إقناعه بالعودة إلى السعودية.

مصدر:TRT عربي
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