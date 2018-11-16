سياسة
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الكويت ترحِّل ناشطا إسرائيليا دخل البلاد
رحَّلت الكويت ناشطا إسرائيليا بعد أقل من 24 ساعة من دخوله البلاد، بعد حملة انتقادات واسعة من نشطاء كويتيين لتجوله داخل بلدهم وتوثيقه للزيارة عبر حسابه على إنستغرام.
الكويت ترحِّل ناشطا إسرائيليا دخل البلاد
الناشط الإسرائيلي في معرض الكتاب في الكويت (إنستغرام)
16 نوفمبر 2018

رحَّلت أجهزة الأمن الكويتية، مساء الخميس، ناشطاً إسرائيلياً بعد مرور 18 ساعة على دخوله البلاد، عقب انتقادات واسعة من قبل نواب ونشطاء كويتيين، لدخول إسرائيلي بلدهم وتجوله فيها وذهابه إلى معرض الكتاب الدولي في الكويت المنعقد خلال الشهر الجاري.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن المدوِّن بن تسيون تشدنوفسكي دخل البلاد بجواز سفر أمريكي، وأن زيارته لم تكن بهدف المشاركة في معرض الكتاب، في دورته التي تحتفي هذا العام بالقدس عاصمة فلسطين الأبدية.

واشتعلت تلك الانتقادات بعد توثيق بن تسيون لهذه الزيارة عبر مقاطع فيديو بثها عبر حسابه على موقع التواصل إنستغرام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، أثارت صور المدوِّن الإسرائيلي، داخل المسجد النبوي في المدينة المنورة حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الشهر الماضي هاجم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، رئيس وفد إسرائيل في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي عُقد في روسيا، ونعته بممثل الاحتلال وقتلة الأطفال ومرتكبي جرائم الغصب وإرهاب الدول.

مصدر:AA
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