سياسة
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مظاهرات في تل أبيب تطالب باستقالة نتنياهو رفضا للهدنة مع غزة
احتج مستوطنون إسرائيليون على هدنة وقف إطلاق النار مع غزة، وطالبوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة، متهمين الحكومة بعدم قدرتها على توفير الأمن لهم.
مظاهرات في تل أبيب تطالب باستقالة نتنياهو رفضا للهدنة مع غزة
مظاهرات المستوطنين في تل أبيب احتجاجاً على اتفاق الحكومة الإسرائيلية مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة / AA
16 نوفمبر 2018

طالب متظاهرون إسرائيليون، الخميس، باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجاً على هدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن نحو ألف مستوطن خرجوا في مظاهرات في تل أبيب، وأغلقوا بعض شوارعها.

وخرج المتظاهرون رفضاً لقرار حكومتهم وقف حربها ضد قطاع غزة، وقاموا بإطلاق صافرات إنذار شبيهة بالتي تطلقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عند إطلاق المقاومة الفلسطينية لصواريخ من غزة في اتجاه مستوطناتهم، فيما انبطح آخرون عند سماعها في محاكاة للأوضاع التي عاشوها.

ونقلت القناة الثانية العبرية مطالب المتظاهرين باستقالة حكومة نتنياهو، وأنهم فقدوا الثقة تماماً بالحكومة الإسرائيلية وأنها غير قادرة على توفير الأمن لهم، كما اتهم بعض المتظاهرين الحكومة بالتمييز.

وتوصلت إسرائيل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية في غزة لوقف إطلاق النار، الثلاثاء، بوساطة مصرية ودولية. وقوبل الاتفاق بردود فعل إسرائيلية غاضبة مع اتهام الحكومة بالخضوع لمطالب حماس.

مصدر:AA
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