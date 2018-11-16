سياسة
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واشنطن وأنقرة تنفيان وجود رابط بين قضية خاشقجي وإمكانية تسليم غولن لتركيا
نفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مناقشة موضوع تسليم فتح الله غولن في البيت الأبيض، كما قال مسؤول تركي كبير إن مسألة ترحيل غولن والتحقيق في قضية مقتل خاشقجي موضوعان منفصلان.
واشنطن وأنقرة تنفيان وجود رابط بين قضية خاشقجي وإمكانية تسليم غولن لتركيا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت / AA
16 نوفمبر 2018

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، الجمعة، الأخبار التي تناقلتها وسائل إعلام أميركية عن تسليم فتح الله غولن، زعيم تنظيم غولن المصنف إرهابيا، إلى أنقرة لاسترضاء تركيا عقب جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مؤكدة أن القضيتين منفصلتان.

وأكدت هيذر في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة، على أنه لم يَجْرِ أي نقاش حول الموضوع في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن وزارة العدل الأميركية ما زالت تدرس الدلائل التي قدمتها تركيا لاستعادة غولن عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها المنظمة عام 2016.

من جهتها، نفت تركيا إبرام أي اتفاق مع الولايات المتحدة لتحجيم تحقيقها بشأن مقتل خاشقجي إذا طردت واشنطن فتح الله غولن، وتتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها قبل سنتين.

وقال مسؤول تركي كبير لوكالة رويتروز، لم تذكر اسمه، إن مسألة ترحيل غولن والتحقيق في قضية مقتل خاشقجي موضوعان منفصلان.

وأضاف: "لم تعرض تركيا في أي وقت تحجيم التحقيق بشأن خاشقجي مقابل ترحيل فتح الله غولن، وليست لدينا نية التدخل في التحقيق بالقضية مقابل أي مكسب سياسي أو قانوني".

وزعمت قناة NBC الأميركية، يوم الخميس، أن واشنطن تدرس إمكانية إعادة فتح الله غولن إلى أنقرة بوسائل قانونية لاسترضاء تركيا عقب جريمة قتل الصحفي السعودي.

وحول إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على متورطين في قضية مقتل خاشقجي، بالتزامن مع إعلان السلطات السعودية أنها ستعاقب بعض المسؤولين، نفت ناورت وجود رابط بينهما، قائلة إنهم كانوا يشتغلون سابقاً على موضوع العقوبات، ولم يكن الأمر مفاجئاً.

مصدر:AA
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