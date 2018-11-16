قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن بلادها ستصوت، الجمعة، ضد مشروع قرار سنوي تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً بشأن مرتفعات الجولان السورية.

جاء ذلك في بيان وزعته البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة على الصحفيين في نيويورك، الخميس، عشية التصويت السنوي الذي تجريه إحدى اللجان التابعة للجمعية العامة بخصوص مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب يونيو/حزيران عام 1967.

وأوضحت هيلي أن الإدارات الأميركية كانت في السابق تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الذي وصفته بأنه غير منطقي، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تعتبر القرار الذي سيطرح الجمعة للتصويت متحيزاً بوضوح ضد إسرائيل.

وينص المشروع على أن القرار الإسرائيلي المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانين إسرائيل وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل يعد باطلاً وليس له أي صحة على الإطلاق، كما أكد مجلس الأمن في قراره 497 (1981).

ويدعو مشروع القرار إسرائيل إلى إلغاء قرارها المؤرخ في 14 ديسمبر/كانون أول 1981. ويؤكد على أن جميع الأحكام ذات الصلة من النظام الأساسي المرفقة باتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، والمعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، ما زالت سارية على الأراضي السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وقالت السفيرة الأميركية في بيانها إن هذا القرار لا يفعل شيئاً لإقناع أي طرف بالتوصل إلى اتفاقية سلام.

وأضافت أن "الفظائع التي يواصل النظام السوري ارتكابها تثبت عدم صلاحيته لحكم أي شخص، وأن التأثير المدمر للنظام الإيراني داخل سوريا يمثل تهديدات رئيسة للأمن الدولي.