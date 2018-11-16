سياسة
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تأدية صلاة الغائب على خاشقجي في عدة مساجد تركية بعد الجمعة
تُؤدى صلاة الغائب على روح الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في عدة مساجد تركية عقب صلاة الجمعة.
تأدية صلاة الغائب على خاشقجي في عدة مساجد تركية بعد الجمعة
تٌقام صلاة الغائب على روح خاشقجي في عدة مساجد تركية / AFP
16 نوفمبر 2018

من المقرر أن تُؤدى صلاة الغائب على روح الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في عدة مساجد تركية عقب صلاة الجمعة.

وكانت خطيبة الصحفي خاشقجي، خديجة جنكيز، قد دعت المسلمين إلى إقامة صلاة الغائب عليه في مساجد العالم، ولا سيما في المسجد النبوي في المدينة المنورة.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قالت جنكيز "أدعو جموع المسلمين إلى إقامة صلاة الغائب على روح جمال خاشقجي في عموم مساجد العالم الإسلامي وفي المسجد النبوي في المدينة المنورة بعد صلاة الجمعة القادمة الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأن يرفعوا أكفهم بالدعاء سائلين المولى عز وجل أن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء".

كما أعلن صلاح، نجل الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الخميس، إقامة "صلاة الغائب" على والده، يوم الجمعة، في المسجدين الحرام والنبوي.

وغرد صلاح خاشقجي عبر تويتر، قائلاً "ستقام صلاة الغائب على الفقيد جمال خاشقجي بعد صلاة الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة والمسجد الحرام بمكة المكرمة".

وفي وقت سابق يوم الخميس، قال صلاح، في تغريدة أخرى، إن عزاء والده، سيقام من الجمعة إلى الأحد، في منزل الفقيد في مدينة جدة، غربي المملكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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