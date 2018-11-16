أهم الأحداث:

النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام 5 أشخاص لتورطهم في مقتل خاشقجي، ووزير الخارجية السعودي يرفض تدويل القضية وينفي علاقة ولي العهد بما حدث. ووزير الخارجية التركي يصف تعليقات النيابة السعودية بـ"غير المرضية". ومطالبات أميركية بفرض عقوبات على السعودية على خلفية اليمن وخاشقجي. استقالة 4 وزراء من الحكومة البريطانية على خلفية "بريكست".

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الجبير يُبرئ ساحة ولي العهد

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن قضية مقتل جمال خاشقجي هي قضية قانونية وليست سياسية، مؤكداً على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا صلة له على الإطلاق بمقتل الصحفي السعودي. كما رفض الجبير دعوات تدويل قضية مقتل خاشقجي، قائلاً إن"المملكة لديها نظام قضائي يمكنه التعامل مع مثل هذه القضية." [TRT عربي/الآن]

أصدرت النيابة العامة السعودية بياناً طالبت فيه بإعدام من أمروا وشاركوا في عملية قتل خاشقجي، وهم 5 أشخاص. ووجهت النيابة التهم إلى 11 شخصاً من أصل 21، مشيرة إلى أنه تم التحقيق معهم، وأن قائد فريق استعادة خاشقجي هو من أخذ قراراً بقتله بعد فشله في إقناعه بالعودة دون الإشارة إلى اسمه. [TRT عربي/الآن]

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بعض تعليقات النيابة العامة السعودية في بيانها حول مقتل خاشقجي "غير مرضية"، كما أكد أن قتل جمال خاشقجي كان مخططاً له مُسبقاً. وطالب تشاوش أوغلو بالكشف عمّن أمروا بالقتل، قائلاً "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين، وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة". [TRT عربي/الآن]

الولايات المتحدة تُنفذ تهديداتها وتفرض عقوبات على سعوديين بينهم القحطاني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 17 سعودياً لتورطهم في مقتل خاشقجي، وتَصدَّر القائمة سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي العامّ في إسطنبول محمد العتيبي، بالإضافة إلى ماهر المطرب، وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل. [بيان رسمي لوزارة الخزانة الأميركية]

طرح أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لمعاقبة الرياض على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول ودورها في حرب اليمن. [TRT عربي/الآن]

ماي تواجه مأزقاً بعد استقالة 4 وزراء من حكومتها

قدّم 4 وزراء في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتهم احتجاجاً على مشروع الاتفاق على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي"بريكست". وتصاعدت الأمور مع استقالة وزير البريكست دومينيك راب، الذي علق عليها بقوله "لا يمكنني أن أرى أن شروط الاتفاق تتماشى مع الوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا". من جانبها، حذرت ماي نواب البرلمان من أنهم يواجهون احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أو التخلي عن بريكست، في حال لم يدعموا مشروع اتفاقها مع بروكسل. [رويترز]