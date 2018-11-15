سياسة
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"العدالة والتنمية" التركي: مساعٍ سعودية للتستر في قضية قتل خاشقجي
قال نعمان كورتولموش، وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، ردا على التصريحات الجديدة للنيابة العامة السعودية، إن هناك مساعي للتستر على قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي عبر تجريم قسم من المتورطين فيها، مؤكدا ضرورة الكشف عن هوية من أعطى الأمر بقتله.
"العدالة والتنمية" التركي: مساعٍ سعودية للتستر في قضية قتل خاشقجي
نعمان كورتولموش، وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية التركي / AA
15 نوفمبر 2018

قال نعمان كورتولموش، وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، الخميس، إن هناك "تسُّتراً" في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكداً ضرورة كشف هوية من أعطى الأمر بقتله.

وقال كورتولموش في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة آيدن غربيّ تركيا، تطرق خلالها إلى التصريحات الجديدة للنيابة العامة السعودية"يُفهم من ذلك وجود مساع للتستر على القضية عبر تجريم قسم من المتورطين فيها".

وأضاف كورتولموش "اقترحنا إجراء المحاكمة في تركيا كما صرّح الرئيس رجب طيب أردوغان، لأن الجريمة وقعت في إسطنبول"، مؤكداًأن "الأمر لن ينتهي بمجرد الحكم على بعض الأشخاص بالإعدام وإغلاق القضية".

وشدد على أنه "يجب الكشف عمّن أعطى الأمر (بقتل الصحفي السعودي) وسبب ذلك"، و"تقديم جميع المسؤولين عن الجريمة للقضاء"، لافتاً إلى أن التحقيق في جريمة مقتل خاشقجي "أخذ بعداً دولياً".

واعتبر كورتولموش الجريمة "حادثة خطيرة للغاية تؤلم الضمير الإنساني، والجرح فيها لن يندمل بتحميل بعض الأشخاص فقط مسؤولية الجريمة".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، هو "رئيس فريق التفاوض معه"، دون ذكر اسمه، وأنّ جثة المجني عليه تمت تجزئتها بيد المباشرين لعملية القتل، ونُقلت إلى خارج مبنى القنصلية.

وقالت النيابة في بيانها الثالث حول القضية، إنه تم توقيف 3 متهمين جدد بخلاف الـ18 السابق الإعلان عن توقيفهم، وتم توجيه التهم إلى 11 من الموقَّفين جميعاً، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية إلى المحكمة.

إلّا أن هذا الإعلان يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام من أن مَن أصدر أمر قتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فضلاً عن إعلان النيابة العامة السعودية أن الجريمة حدثت جرَّاء شجار عابر مع أشخاص في القنصلية.

وفي نفس السياق اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل خاشقجي "غير مرضية"، وقال: "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين، وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة"

مصدر:TRT عربي - وكالات
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