سياسة
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صلاح خاشقجي: صلاة الغائب على الفقيد جمال ستقام في الحرمين المكي والنبوي
أعلن صلاح خاشقجي نجل الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي أنه سيتم إقامة صلاة الغائب على والده، بعد صلاة فجر الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.
صلاح خاشقجي: صلاة الغائب على الفقيد جمال ستقام في الحرمين المكي والنبوي
صلاح خاشقجي: صلاة الغائب على الفقيد جمال ستقام في الحرمين المكي والنبوي / AP
15 نوفمبر 2018

أعلن صلاح، نجل الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الخميس، إقامة "صلاة الغائب" على والده، يوم الجمعة، بالمسجدين الحرام والنبوي.

وغرد صلاح خاشقجي عبر تويتر، قائلا: "ستقام صلاة الغائب على الفقيد جمال خاشقجي بعد صلاة فجر الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة".

وفي وقت سابق يوم الخميس، قال صلاح، في تغريدة، إن عزاء والده، سيقام من الجمعة إلى الأحد، بمنزل الفقيد في مدينة جدة، غربي المملكة.

ويأتي ذلك بعد إعلان النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل الصحفي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه"، دون ذكر اسمه.

إلّا أن إعلان النيابة العامة الأخير يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام خاصة غربية بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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