قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي هي قضية قانونية، رافضاً أي محاولة لتسييسها.

وأكد الجبير خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا صلة له على الإطلاق بمقتل الصحفي السعودي.

وأوضح الجبير أن دعوات تدويل قضية مقتل خاشقجي مرفوضة، قائلاً إن "المملكة لديها نظام قضائي يمكنه التعامل مع مثل هذه القضية".

وأضاف الجبير أن "المملكة هي المعنية بالقضية، والمجني عليه مواطن سعودي، والواقعة حدثت في القنصلية السعودية".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، قال إن بعض تعليقات النيابة العامة السعودية في بيانها حول مقتل خاشقجي "غير مرضية"، كما أكد تشاوش أوغلو أن قتل جمال خاشقجي كان مخططاً له مُسبقًا.

وطالب تشاوش أوغلو بالكشف عمّن أمروا بالقتل، قائلاً "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين، وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة".

وظُهْر الخميس أصدرت النيابة العامة السعودية بياناً طالبت فيه بإعدام من أمروا وشاركوا في عملية قتل خاشقجي، وهم 5 أشخاص.

ووجهت النيابة في مؤتمر صحفي، التهم إلى 11 شخصاً من أصل 21 شخصاً، مشيرة إلى أنه تم التحقيق معهم في قضية خاشقجي، وأن قائد فريق استعادة خاشقجي هو من أخذ قراراً بقتله بعد فشله في إقناعه بالعودة، دون أن تذكر اسمه.

وقالت النيابة السعودية إن عملية القتل بدأت بتفاوض نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري، مع جمال خاشقجي لاستعادته، وكُلفَت 3 مجموعات بذلك مع مستشار سابق له خبرة إعلامية، في إشارة إلى المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني.

وأوضحت النيابة أن العملية تمّت بعد شجار، حُقن خاشقجي بعده بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته، وأن الجثة جُزّئت بعد القتل ونُقلت إلى خارج القنصلية.

وأشارت النيابة السعودية إلى أن الفريق قدّم تقريراً كاذباً لنائب رئيس الاستخبارات السابق، فيما سلّم شخص الجثة لمتعاون محلّي، عقب إخراج المتهمين الخمسة الجثة المجزّأة من القنصلية.

وبعد إنكار دام 18 يوماً، أقرّت الرياض رسمياً في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت إنه شجار، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، في حين أكدت النيابة العامة في إسطنبول أن خاشقجي قُتل خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، وفقاً لخطة كانت مُعَدّة مسبقاً، وأكدت أن الجثة جرى التخلص منها عبر تقطيعها.