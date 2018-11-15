أعلنت وزيرة الصحة الدنماركية إلين ترانه نوربي، في بيان يوم الخميس، اعتزام بلادها تأسيس مركز بحثي دولي لمكافحة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، بعد تفاقم المشكلة التي تؤثّر على نصف مليون شخص في العالم.

وقالت نوربي في بيان إن الدنمارك تطمح إلى أن يسهم المركز البحثي في "تطوير المشاريع المستقبلية التي تعمل على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات الخطيرة المترتبة على مقاومة المضادات الحيوية" على المستوى العالمي.

وتعتزم الدنمارك افتتاح "المركز الدولي للحلول المتعددة الاختصاصات لمقاومة المضادات الحيوية"، في المملكة الإسكندنافية عام 2019.

ولفتت إحصائيات منظمة الصحة العالمية الأخيرة إلى خطورة الأمر، إذ تَبيّن مقاومة نحو 490 ألف شخص حول العالم للمضادات الحيوية عام 2016.

كذلك تتسبب في وفاة نحو 33 ألف شخص في أوروبا سنوياً وفقاً لدراسة حديثة أعدها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، الذي أشار إلى أن أثر المشكلة "شبيه بالتأثير التراكمي للإنفلونزا والسُّل والإيدز".

وأنقذت المضادات الحيوية ملايين الأرواح في بداية اكتشافها خلال عشرينيات القرن الماضي لقدرتها على التصدي للأمراض الجرثومية مثل الالتهاب الرئوي والسل، إلا أن الجراثيم تكيّفَت بتوالي العقود لتصبح أكثر مقاومة.

دفع ذلك منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من نتائج هذه الإشكالية، إذ طلبت من الدول إيجاد جيل جديد من الأدوية القادرة على مكافحة "البكتيريا الخارقة" شديدة المقاومة للمضادات الحيوية، التي تزداد مقاومتها بسبب سوء الاستخدام.