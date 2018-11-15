سياسة
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وزير الأمن الإلكتروني الياباني لم يستخدم الحاسب في حياته قَطّ
اعترف وزير الأمن الإلكتروني الياباني في جلسة استجواب أمام نواب البرلمان الياباني، بأنه لم يستخدم جهاز حاسب قَطّ، لأنه لم يحتَج إلى استخدامه طوال حياته المهنية.
وزير الأمن الإلكتروني الياباني لم يستخدم الحاسب في حياته قَطّ
وزير الأمن الإلكتروني الياباني يوشيتاكا ساكورادا المكلف حديثاً / AP
15 نوفمبر 2018

اعترف وزير الأمن الإلكتروني الياباني المكلف حديثاً اعترافاً مثيراً، بأنه لم يستخدم جهاز حاسب قَطّ في حياته.

وخلال جلسة استجواب للوزير الجديد يوم الأربعاء، قال يوشيتاكا ساكورادا، البالغ من العمر 68 عاماً، في اجتماع لجنة البرلمان الياباني، إنه لم يجد حاجة قَطّ إلى استخدام الحاسب طوال حياته المهنية.

وأضاف الوزير "لم أستخدم أجهزة الحاسب لأنني منذ كنت في الخامسة والعشرين من عمري كنت في منصب يتطلب من موظفين آخرين أداء مثل هذه المهام نيابة عني".

وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن الوزير الجديد أبدى تردُّده عندما وُجّه إليه سؤال حول الأمن الإلكتروني في محطات الطاقة النووية، كما بدا أنه ليس لديه معرفة بماهية الذاكرة الإلكترونية "USB".

ويُقال إن أعضاء البرلمان الياباني سخروا من ردوده التي كانت تُبثّ مباشرة على التلفزيون الوطني.

كان ساكورادا تَولّى منصبه منذ نحو شهر في إطار تعديل وزاري أجراه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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