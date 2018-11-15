سياسة
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الجامعة العربية تُطالب بحماية دولية للفلسطينيين وتُدين جرائم إسرائيل
طالبت الجامعة العربية بحماية دولية للفلسطينيين من الجرائم الإسرائيلية، وذلك خلال اجتماع طارئ عقدته على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، بناء على طلب فلسطين.
الجامعة العربية تُطالب بحماية دولية للفلسطينيين وتُدين جرائم إسرائيل
صورة أرشيفية لاجتماع سابق بالجامعة العربية / Reuters
15 نوفمبر 2018

أدانت الجامعة العربية، الخميس، الجرائم الإسرائيلية المُمنهَجة ضد الشعب الفلسطيني، وطالبت بوقفها في غزة نهائياً، وبتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأدانت الجامعة في اجتماع طارئ عقدته على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، بناءً على طلب فلسطين، "الجرائم الإسرائيلية المُمنهَجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العُزل، التي تُعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية".

ودعت الجامعة الأمم المتحدة إلى توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وإلى حثّ دول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية المدنيين في غزة.

وحمّل المجلس "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، مع تأكيد ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء".

وأدانت الجامعة "فشل مجلس الأمن في استصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني"، وطالبته بتحمُّل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليَّين.

واستُشهد خلال 3 أيام 14 فلسطينياً، 7 منهم استُشهدوا عقب تسلُّل قوة إسرائيلية خاصة إلى عمق قطاع غزة، فيما استُشهد 7 آخرون جرَّاء الغارات الجوية.

وتوصلت إسرائيل الثلاثاء مع الفصائل الفلسطينية بغزة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة مصرية ودولية، قُوبل بردود فعل غاضبة من المعارضة، واتهم صحفيون إسرائيليون الحكومة بالخضوع لمطالب حركة حماس.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، رسمياً استقالته من منصبه احتجاجاً على موافقة حكومته على اتفاق وقف إطلاق النار، مما أدخل حكومة بنيامين نتنياهو في أزمة قد تُطيح بها وتدفع نحو انتخابات مبكّرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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