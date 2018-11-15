وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، 11 صكّاً خاصاً بالانضمام إلى عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة والمواثيق الدولية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأضافت الوكالة، أن الرئيس الفلسطيني وقّع تلك الصكوك خلال ترؤُّسه اجتماعاً للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله.

وتشمل الصكوك التي وقّع عليها الرئيس الفلسطيني اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما وقع محمود عباس على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات في مجال الأحوال المدنية، والمواثيق الدولية.