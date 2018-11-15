سياسة
2 دقيقة قراءة
زعيم المعارضة البريطانية: ماي أمضت عامين في مفاوضات على اتفاق سيئ
أبدى زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربين استياءه من مسودة الاتفاق الأخير لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، مهددا بعدم قبولها في البرلمان.
زعيم المعارضة البريطانية: ماي أمضت عامين في مفاوضات على اتفاق سيئ
زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربين / AFP
15 نوفمبر 2018

وصف زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربين، مسودة الاتفاق الأخير لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، بريكست، بالاتفاق سيئ التخطيط، مطالباً رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالانسحاب منه، وإلا سيرفضه البرلمان.

وقال زعيم حزب العمال كوربين إن البرلمان لن يستطيع، ولن يقبل الخيار الزائف بين هذا الاتفاق وعدم وجود اتفاق، مؤكداً على أن حزبه سيعارض الاتفاق إذا حدث تصويت عليه في البرلمان.

وأضاف: "تيريزا ماي أمضت عامين من المفاوضات على اتفاق سيئ سيترك البلاد بدون كلمة حقيقية".

ولقي الاتفاق معارضة قوية من النواب المؤيدين لبريكست داخل حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي.

واستقال كل من الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب، والوزير المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية شايليش فارا، إضافة إلى وزيرة العمل والمعاشات إيستر مكفي، ووزيرة الدولة لشؤون بريكست سويلا بريفرمان.

وتنص مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، على عدة نقاط أهمها اللجوء إلى شبكة أمنية تجنباً لإعادة الحدود الفعلية بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد.

وتدفع بريطانيا الديون المستحقة عليها للاتحاد الأوروبي، والمقدرة بما بين 40 و45 مليار يورو (نحو 50 مليار دولار أميركي) على مراحل.

كما ينص الاتفاق على احتفاظ محكمة العدل الأوروبية بالولاية القضائية المباشرة حتى نهاية الفترة الانتقالية، الممتدة لنحو 21 شهراً تبدأ في31 مارس/آذار 2019، وتستمر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us