وصف زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربين، مسودة الاتفاق الأخير لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، بريكست، بالاتفاق سيئ التخطيط، مطالباً رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالانسحاب منه، وإلا سيرفضه البرلمان.

وقال زعيم حزب العمال كوربين إن البرلمان لن يستطيع، ولن يقبل الخيار الزائف بين هذا الاتفاق وعدم وجود اتفاق، مؤكداً على أن حزبه سيعارض الاتفاق إذا حدث تصويت عليه في البرلمان.

وأضاف: "تيريزا ماي أمضت عامين من المفاوضات على اتفاق سيئ سيترك البلاد بدون كلمة حقيقية".

ولقي الاتفاق معارضة قوية من النواب المؤيدين لبريكست داخل حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي.

واستقال كل من الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب، والوزير المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية شايليش فارا، إضافة إلى وزيرة العمل والمعاشات إيستر مكفي، ووزيرة الدولة لشؤون بريكست سويلا بريفرمان.

وتنص مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، على عدة نقاط أهمها اللجوء إلى شبكة أمنية تجنباً لإعادة الحدود الفعلية بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد.

وتدفع بريطانيا الديون المستحقة عليها للاتحاد الأوروبي، والمقدرة بما بين 40 و45 مليار يورو (نحو 50 مليار دولار أميركي) على مراحل.

كما ينص الاتفاق على احتفاظ محكمة العدل الأوروبية بالولاية القضائية المباشرة حتى نهاية الفترة الانتقالية، الممتدة لنحو 21 شهراً تبدأ في31 مارس/آذار 2019، وتستمر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.