سياسة
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تشاوش أوغلو: بعض تعليقات النيابة السعودية حول مقتل خاشقجي غير مُرضية
أكد وزير الخارجية التركي على أن قتل جمال خاشقجي كان مخططا له بشكل مسبق. مشيرا إلى أن بعض تعليقات النيابة العامة السعودية في بيانها "غير مرضية".
تشاوش أوغلو: بعض تعليقات النيابة السعودية حول مقتل خاشقجي غير مُرضية
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو / AA
15 نوفمبر 2018

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بعض تعليقات النيابة العامة السعودية في بيانها حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "غير مرضية".

وأكد وزير الخارجية خلال كلمة له في مؤتمر حول السياسة الخارجية التركية، في ولاية أنطاليا، أن قتل جمال خاشقجي كان مخططاً له بشكل مسبق.

وطالب تشاوش أوغلو بالكشف عمن أمروا بالقتل، قائلاً "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين، وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة".

وتساءل الوزير التركي عن سبب جلب معدات وأفراد إلى تركيا لتقطيع الجثة، إذا كان هدف الفريق هو التفاوض مع خاشقجي.

وأوضح تشاوش أوغلو أن تركيا ستواصل التحقيقات حول قضية خاشقجي حتى كشف كافة الحقائق، مؤكداً على استمرار التعاون مع المجتمع الدولي في القضية.

وطالب وزير الخارجية بمحاكمة الفريق المكون من 15 فرداً، الذين شاركوا في قتل خاشقجي، في تركيا.

مصدر:TRT عربي
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