يستعدّ الكونغرس الأميركي للتصويت، الخميس، على مشروع قرار بوقف بيع الأسلحة للبحرين، لمشاركتها في حرب اليمن، كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية.

وقال السيناتور الجمهوري راند بول في بيان صحفي، إن التصويت المقرر في مجلس الشيوخ في الكونغرس، يتجاوز قضية الأسلحة، مشيراً إلى أنه يتعلق "بالحرب على اليمن ككل".

وأضاف أن "التصويت سيرسل إلى التحالف السعودي رسالة مفادها أن مجلس الشيوخ لن يدعم المزيد من الدمار في اليمن، وأنه سيتم تقييد المزيد من مبيعات الأسلحة للمشاركين في التحالف السعودي حتى يتم إنهاء الحرب في اليمن".

كما أوضح بول، أن وقف بيع الأسلحة للبحرين بمثابة "خطوة صغيرة قد تكون بداية النهاية للحرب في اليمن".

يشار إلى أن راند بول أطلق الكثير من المبادرات التشريعية باسم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لمنع بيع الأسلحة للسعودية، في إطار الوقوف ضد مشاركة الولايات المتحدة بأسلحتها، في الحرب الدائرة في اليمن.

ووفقاً لقانون مراقبة صادرات الأسلحة الأميركية، الصادر عام 1976 يحق لعضو مجلس الشيوخ طلب التصويت على أي صفقة متعلقة ببيع الأسلحة.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، كافة أطراف الصراع في اليمن لوقف إطلاق النار خلال 30 يوماً، والدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب في البلاد.

وينفذ التحالف بقيادة السعودية منذ عام 2015 عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة جماعة الحوثي المتهمة بتلقي دعم إيراني، فيما تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات إلى وقف الحرب بعد تردّي الأوضاع الإنسانية في البلاد.