سياسة
3 دقيقة قراءة
استقالة 4 وزراء من الحكومة البريطانية على خلفية "بريكست"
تلقت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الخميس، انتكاسة كبيرة عقب استقالة وزير البريكست دومينيك راب وثلاثة وزراء آخرين، احتجاجا على مشروع الاتفاق على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
استقالة 4 وزراء من الحكومة البريطانية على خلفية "بريكست"
جانب من الاحتجاجات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي  / Reuters
15 نوفمبر 2018

قدّم 4 وزراء في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الخميس، استقالتهم احتجاجاً على مشروع الاتفاق على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وتصاعدت الأمور مع استقالة وزير البريكست دومينيك راب، الذي قال في رسالته التي نشر نصها في حسابه على تويتر "لا يمكنني أن أرى أن شروط الاتفاق تتماشى مع الوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا".

وأضاف أن الحكومة بحاجة "إلى وزير بريكست قادر على الدفاع عن قناعة عن الاتفاق... علي أن أستقيل".

رئيسة الحكومة البريطانية حذرت الخميس، نواب البرلمان من أنهم يواجهون احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أو التخلي عن بريكست، في حال لم يدعموا مشروع اتفاقها مع بروكسل.

استقالة راب، الذي تولى منصبه في تموز/يوليو الماضي، جاءت بعد أقل من ساعة من استقالة وزير الدولة المكلف بشؤون أيرلندا الشمالية شايلش فارا الذي قال إن الاتفاق يترك "الأمور معلقة ولا يضمن أن تكون بريطانيا دولة مستقلة ذات سيادة، تتحرر من قيود الاتحاد الأوروبي، مهما كانت التسمية".

وكتب فارا تغريدة في حسابه على تويتر، أن الاتفاق "يترك المملكة المتحدة بين خروج ولا خروج دون تحديد مهلة زمنية لنصبح فيها أخيراً دولة مستقلة".

وكان فارا قد أيد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء على الخروج عام 2016، والذي صوت فيه 52% من البريطانيين على الانسحاب.

وبعد ذلك أعلنت وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية إيستر ماكفي، وهي من أشد مؤيدي بريكست، استقالتها.

وكتبت ماكفي في رسالة استقالتها التي قدمتها لماي أن "الاتفاق الذي عرضته أمام الحكومة أمس لا يحترم نتيجة الاستفتاء"، مضيفة أن النص يقدم الكثير من التنازلات للاتحاد الأوروبي و"يهدد سيادة المملكة المتحدة".

وتبعتها وزيرة الدولة لشؤون بريكست سويلا بريفرمان التي قالت إن "التنازلات" المقدمة لبروكسل في مسودة الاتفاق "لا تحترم إرادة الشعب".

وتمكنت ماي مساء الأربعاء من إقناع حكومتها بالموافقة على الاتفاق، خلال اجتماع استمر خمس ساعات، في خطوة أتاحت إزالة المخاوف المتنامية في مجتمع الأعمال إزاء خروج غير منظم.

وفي بروكسل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الخميس، عن عقد قمة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، لتوقيع الاتفاق "إذا سار كل شيء على ما يرام".

وقال توسك إن كل الدول الأعضاء في الاتحاد تدرس الاتفاق ولديها حتى يوم الثلاثاء المقبل لإعطاء موافقتها على بيان سياسي يحدد أهداف الاتحاد في العلاقات المستقبلية مع لندن. بعدها ستبدأ التحضيرات للقمة الأوروبية يوم الأحد المقبل للتوقيع.

وخلص توسك إلى القول "رغم أنني أشعر بالحزن لرحيلكم، إنما سأقوم بكل شيء بوسعي لكي يكون هذا الوداع أقل إيلاماً قدر الإمكان بالنسبة لكم ولنا".

مصدر:Reuters
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us