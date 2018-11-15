تقدمت شبكة CNN بدعوى ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد قرار تعطيل بطاقة الدخول الدائمة لمراسلها جيم أكوستا إلى البيت الأبيض واستبعاده من تغطية مشاركة ترمب للاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى في فرنسا.

ورفعت الشبكة دعوى قضائية ، الثلاثاء الماضي، مطالبة بعودة عمل بطاقة دخول مراسلها للبيت الأبيض والاعتراف بأن قرار منعه من الدخول هو قرار "غير دستوري" وينتهك تعديل الفقرة الأولى والخامسة من الدستور الأميركي الذي يمنح للصحافة الحق في حرية التعبير.

ويأتي ذلك عقب سجال كلامي بين المراسل جيم أكوستا والرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني بعد استمرار المراسل في سؤال ترمب أسئلة متتابعة بخصوص قوانين الهجرة ورد ترمب عليه بأنه "شخص وقح" و"يجب على CNN أن تخجل من عمله معها".

فوكس نيوز تتضامن مع CNN

وقد أعلنت مؤسسات إعلامية كبرى تأييدها لموقف CNN المعارض لخطاب دونالد ترمب الحاد تجاه الصحافة، من بينها فوكس نيوز، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، NBC وأسوشيتد برس، حيث قدمت هذه المؤسسات بياناً طلبت فيه عودة عمل بطاقة دخول المراسل جيم أكوستا إلى البيت الأبيض.

وقال رئيس فوكس نيوز، جاي والس، إن شبكة CNN منافسة لفوكس نيوز منذ مدة طويلة ولكن موقفهم ينبع من الدفاع عن حرية الصحافة. وأكد على تقديم فوكس نيوز مذكرة تدعم موقف CNN في المحكمة، مشيراً إلى عدم تغاضي فوكس نيوز عن النبرة الحادة التي يخاطب بها ترمب الصحافة، وعدم قبولها استخدام تصاريح الدخول للمراسلين كسلاح ضد مؤسساتهم. وغالباً ما كان يشيد ترمب بأداء فوكس نيوز وينتقد في المقابل تغطية CNN.

رد البيت الأبيض

من جانبها، قررت الإدارة الأميركية خوض معركة ضد الصحافة بعد تأكيدها عدم انتهاكها الفقرة الأولى والخامسة من الدستور الأميركي. وأشارت إلى أن للبيت الأبيض "صلاحيات" تمكنه من اختيار المراسلين المسموح لهم بدخول البيت الأبيض. كما يكون للرئيس الأميركي صلاحيات تمكنه من تقييد وصول بعض الإعلاميين له.

كما أكد البيت الأبيض في جلسة الاستماع في المحكمة، الأربعاء، على وجود صلاحيات تقديرية تسمح للرئيس باختيار من سيحصل على إذن دخول للبيت الأبيض إما من الصحفيين أو من الشخصيات العامة.

رد محامي CNN

وأشار تيد أولسون، محامي شبكة CNN في مقابلة تلفزيونية معه على عدم قبول ترهيب أو إسكات أو مراقبة الصحفيين بهذا الشكل، كما أعرب عن اعتقاده أن دفاع CNN في هذه القضية قوي جداً.

وتطلب شبكة CNN من المحكمة الفيدرالية إعادة عمل فورية ومؤقتة لبطاقة دخول جيم أكوستا، رئيس مراسلي البيت الأبيض في الشبكة.