لقي أكثر من 1000 شخص، مصرعهم في نيجيريا منذ مطلع العام الجاري، بسبب وباء الكوليرا، حسب بيان أصدره مركز مكافحة الأمراض النيجيري.

وقال المركز في بيانه، إن وباء الكوليرا المنتشر في 29 ولاية من أصل 36، أدى إلى مصرع ألف و110 أشخاص، وتأثُّر 48 ألفاً و686 شخصاً منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف المركز أن الحكومة أرسلت فرقاً طبية إلى أقاليم، كانو، وبوتشي، وبلاتو، وزامفارا، وأداماوا في إطار التدابير الوقائية للحكومة.

وحذّرت منظمة المجلس النرويجي للاجئين يوم الإثنين، من أن وباء الكوليرا ينتشر بسرعة في شمال شرق نيجيريا، مشيرة إلى إصابة أكثر من عشرة آلاف شخص بالمرض.

وصرّح جانيت شيرونو، رئيس المنظمة أن "المرض ينتشر بسرعة في مخيمات النازحين، الذين لديهم وصول محدود إلى المرافق الصحية المناسبة". وأضاف أن "موسم الأمطار فاقم هذه الظروف".

ويعد الكوليرا أحد الأمراض البكتيرية، التي تؤدي إلى إسهال حاد، وتنتقل العدوى عبر الطعام الموبوء أو المياه الملوثة. ويتم علاج الكوليرا عبر تعويض السوائل المفقودة بسبب الإسهال، لكنه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات ما لم يتم العلاج.