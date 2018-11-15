سياسة
3 دقيقة قراءة
التحالف في اليمن يأمر بوقف العملية العسكرية في الحديدة
قالت مصادر عسكرية إن التحالف في اليمن بقيادة السعودية أصدر تعليمات بوقف العملية العسكرية في مدينة الحديدة، وسط مطالبات غربية بإنهاء الصراع والبدء بمفاوضات السلام.
التحالف في اليمن يأمر بوقف العملية العسكرية في الحديدة
قوات موالية للحكومة اليمنية خلال العملية العسكرية في الحديدة / AFP
15 نوفمبر 2018

قالت مصادر لوكالة رويترز، يوم الخميس، إن التحالف في اليمن بقيادة السعودية أمر بوقف الحملة العسكرية في مدينة الحديدة الساحلية ضد مسلحي الحوثي، والتي انطلقت مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأشار مصدران عسكريان إلى أن التحالف أصدر تعليمات لقواته على الأرض بوقف القتال داخل الحديدة. كما قال مصدر مطلع لرويترز إن التحالف يستجيب لمطالب دولية بوقف إطلاق النار، لضمان حضور الحوثيين محادثات السلام المزمعة.

ويأتي القرار وسط دعوات دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا، لوقف إطلاق النار في اليمن، قبل استئناف جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بهدف إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي دفعت البلاد إلى حافة المجاعة.

ويحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إنقاذ المحادثات بين أطراف الصراع في اليمن، بعد انهيار الجولة الأخيرة من المحادثات في سبتمبر/أيلول الماضي.

معركة لا مفر منها

من جانبه أبدى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دعمه لمحادثات السلام التي اقترحتها الأمم المتحدة لوضع حد للمعارك في مدينة الحديدة، لكنه تعهد بـ"تحرير" المدينة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون بمعزل عن عملية السلام.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الرئيس عبد ربه منصور هادي أنه "وَجّه بدعم كل الجهود التي تضمن مصلحة اليمن في الوصول إلى سلام مستدام".

وأضاف البيان أن "معركة اليمنيين لتحرير الحديدة أمر لم يعد منه مفر، سلماً أم حرباً".

وتأتي تصريحات هادي بعد ساعات من إعلان الإمارات، الشريك الرئيس في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، عن تأييدها لمحادثات السلام في السويد قبل نهاية العام.

وكانت السويد قد أبدت استعدادها لاستضافة محادثات سلام في أقرب وقت ممكن لإنهاء الحرب في اليمن.

يُذكر أن مدينة الحديدة تخضع لسيطرة مسلحي الحوثي منذ 2014، وتحاول القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية استعادتها منذ حزيران/يونيو الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us