سياسة
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ماكرون مخاطبا ترمب: الاحترام واجب بين الحلفاء
علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على انتقادات الرئيس الأميركي الموجهة إلى بلاده بقوله، إن الاحترام أمر واجب بين الحلفاء، كما رفض الدخول في سجال تغريدات مع ترمب.
ماكرون مخاطبا ترمب: الاحترام واجب بين الحلفاء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون / Reuters
15 نوفمبر 2018

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، تعليقاً على انتقادات نظيره الأميركي دونالد ترمب، إن "الاحترام أمر واجب بين الحلفاء".

جاء ذلك خلال تصريحات للرئيس الفرنسي أدلى بها لقناة TF1 من على متن حاملة الطائرات شارل ديغول، قائلاً "في كل لحظة كبيرة من تاريخنا، كنا حليفين والاحترام واجب بين الحلفاء".

وأضاف "لا أريد أن أسمع البقية، أعتقد أن ما يريده الفرنسيات والفرنسيون مني هو عدم الرد على تغريدات، بل التمسك تحديداً بمواصلة هذا التاريخ المهم".

ويأتي رد ماكرون بعد توجيه ترمب، الثلاثاء، انتقادات شديدة إلى فرنسا وماكرون عقب عودته من باريس؛ حيث شارك في احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، في تعليقه على مطالب الرئيس الفرنسي بإنشاء جيش أوروبي خاص لحماية أوروبا.

ووافق ماكرون على وصف تلك التغريدات بأنها "غير لائقة"، قائلاً لمحاوره: "لقد قلت كل شيء"، وأضاف "أعتقد أن دونالد ترمب يمارس سياسة أميركية وسأدعه يمارس سياسة أميركية".

وأضاف "لا أريد الدخول في سجال مع رئيس الولايات المتحدة عبر تغريدات في الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة وفرنسا معاً كل يوم إحدى المعارك الأكثر أهمية، إنها مكافحة الإرهاب".

وقال "سواء تعلّق الأمر بسوريا أو بإفريقيا، فإن جنودنا يعملون معاً كل يوم ويعرّضون معاً حياتهم للخطر".

وفي السابق، رد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو، على تغريدات لترمب انتقد فيها باريس، قائلاً إن فرنسا كانت تحيي يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكرى مقتل 130 من مواطنيها، "وكان من المناسب إبداء قدر من اللباقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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