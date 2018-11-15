ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق غابات كاليفورنيا إلى 56 قتيلاً، فيما تضرر أكثر من 9 آلاف مبنىً وأعلنت السلطات الأميركية عن وجود 130 مفقوداً.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن عن حالة كوارث كبرى، الأربعاء، في ولاية كاليفورنيا، بطلب من حاكم الولاية جيري براون، لتعزيز الجهود لمواجهة هذه الكارثة وتخفيف المعاناة التي يتعرض لها قاطنو الولاية.

وهدّد ترمب الأسبوع الماضي في تغريدة له على توتير، بحجب المدفوعات التي تحصل عليها كاليفورنيا من الحكومة الاتحادية؛ بسبب ما قال إنه سوء إدراة من قبلها لعمليات مكافحة حرائق الغابات المندلعة فيها.

ساحة حرب

واحترق أكثر من 8900 منزل ومبنى في بلدة باراديس ومحيطها، وما زال نحو 50 ألفاً من سكان المنطقة يخضعون لأوامر إجلاء.

وفاقم من معاناة بعض الناجين انتشار فيروس "نوروفيروس" وهو مرض شديد العدوى، في ملجأ يؤوي نحو 200 شخص من النازحين في مدينة تشيكو في الولاية.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الصحة العامة ليسا ألماجير، إن من المحتمل إصابة 20 شخصاً على الأقل بالفيروس.

وبلغت المساحة التي أتى عليها الحريق خلال ستة أيام 135 ألف فدان، رغم أن تراجع قوة الرياح وارتفاع مستوى الرطوبة ساعدا جهود فرق الإطفاء في إخماد الحريق.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون، الذي تجوّل هو ووزير الداخلية الأميركي رايان زينكي في المناطق المنكوبة يوم الأربعاء "يبدو المكان مثل ساحة حرب".

من جانبهم أشار مسؤولو الإطفاء في كاليفورنيا إلى احتواء الحرائق بنسبة 52% بحلول مساء يوم الأربعاء.