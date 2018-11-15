طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الخميس، المجتمع الدولي بتجسيد استقلال فلسطين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك بمناسبة ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال التي توافق 15 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، والتي أعلن فيها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف، في العام 1988 في العاصمة الجزائرية.

وجاء الإعلان في ختام أعمال الدورة الـ19 للمجلس الوطني الفلسطيني، التي بدأت في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1988 واستمرت لثلاثة أيام.

وقال عريقات إن فلسطين لا تزال تنتظر من العالم أن يفي بواجبه السياسي والقانوني والأخلاقي، بترجمة إعلان الاستقلال إلى واقع ملموس، من خلال تجسيد دولة فلسطين على الأرض، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين.

وطالب عريقات بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين، وإلزام إسرائيل بالاعتراف بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية عن الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة المضي قدماً في محاسبة الاحتلال، ومجرمي الحرب على جميع الانتهاكات، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية ماضية في ترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، لإنجاز الاستقلال في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن إعلان عرفات استقلال فلسطين لم يكن الأول من نوعه، فقد أعلنت حكومة عموم فلسطين الوثيقة الأولى للاستقلال في أكتوبر/تشرين الأول عام 1948، غير أن وثيقة الاستقلال التي أعلنها عرفات هي التي يتم إحياء ذكراها سنوياً.

وتشكلت حكومة "عموم فلسطين"، في عام 23 سبتمبر/أيلول عام 1948، في قطاع غزة، برئاسة الفلسطيني الراحل أحمد حلمي عبد الباقي.