أعلنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، أن الملف الاستخباراتي الخاص بقضية مقتل خاشقجي أصبح بيد البرلمان الألماني البوندستاغ.

وأكد الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، أن التبادل الاستخباراتي مع تركيا بشأن قضية مقتل خاشقجي أصبح بيد البرلمان الألماني، كما أن محتوى التبادل الاستخباراتي بين تركيا وألمانيا بشأن القضية ليس لأحد الحق في التعليق عليه، سوى اللجان المختصة في البوندستاغ، بحسب ما نقله موقع الجزيرة.

وأشار المتحدث الألماني إلى أن برلين تدرس مع شركائها الأوروبيين إيجاد موقف موحد تجاه حظر تصدير السلاح إلى السعودية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قد صرّح بضرورة فتح تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، مؤكداً على تصميم بلاده كشف ملابسات الجريمة.

وقال تشاوش أوغلو: "سنفعل كل ما يلزم من أجل توضيح ملابسات القتل. كل من أبدى رغبته في رؤية الدليل أطلعناه عليه".

وأعلنت تركيا من قبل، أنها ستتعاون في إطار تحقيق دولي، ودعت إلى إجراء تحقيق في جريمة قتل جمال خاشقجي من جانب الأمم المتحدة.

وأضاف الوزير التركي: "في البداية، شكلنا مجموعة عمل مع السعودية، وقلنا إننا لا نفكر في إحالة المسألة إلى محكمة دولية. لكن في هذه المرحلة، نرى أن إجراء تحقيق دولي بات شرطاً".

وتابع: "مهما حصل فإننا سنقوم بما يلزم من أجل الكشف عن الجريمة بجوانبها كافة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أشار إلى أنه بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحضور نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، جريمة قتل جمال خاشقجي، وذلك على مائدة عشاء في باريس.