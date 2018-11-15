سياسة
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بنس: من المرجح اجتماع ترمب بالزعيم الكوري الشمالي العام القادم
من المرجح أن يلتقي الرئيس الأميركي الزعيم الكوري الشمالي في العام القادم بعد اجتماعهما الأول في سنغافورة في يونيو/ حزيران الماضي، لوضع الأسس لإنهاء الأزمة النووية بين الغريمتين.
بنس: من المرجح اجتماع ترمب بالزعيم الكوري الشمالي العام القادم
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس
15 نوفمبر 2018

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، يوم الخميس، إنه من المرجح أن يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العام القادم.

وأضاف بنس أن ترمب لن يكرر الأخطاء السابقة ويسمح بعدم الالتزام بالتعهدات بإنهاء برامج بيونغ يانغ للأسلحة.

وتخوض الولايات المتحدة وكوريا الشمالية محادثات بشأن الموعد الذي سيلتقي فيه زعيما البلدين للمرة الثانية. وكانا قد اجتمعا للمرة الأولى في سنغافورة في يونيو/ حزيران الماضي، لوضع الأسس لإنهاء الأزمة النووية بين الغريمتين.

وقالت مؤسسة بحثية أميركية يوم الإثنين إنها رصدت 13 على الأقل نحو 20 قاعدة صاروخية غير معلنة داخل كوريا الشمالية، وهو ما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه المفاوضين الأميركيين الذين يأملون في إقناع كيم بالتخلي عن برامجه التسلحية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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