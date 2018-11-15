قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، يوم الخميس، إنه من المرجح أن يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العام القادم.

وأضاف بنس أن ترمب لن يكرر الأخطاء السابقة ويسمح بعدم الالتزام بالتعهدات بإنهاء برامج بيونغ يانغ للأسلحة.

وتخوض الولايات المتحدة وكوريا الشمالية محادثات بشأن الموعد الذي سيلتقي فيه زعيما البلدين للمرة الثانية. وكانا قد اجتمعا للمرة الأولى في سنغافورة في يونيو/ حزيران الماضي، لوضع الأسس لإنهاء الأزمة النووية بين الغريمتين.

وقالت مؤسسة بحثية أميركية يوم الإثنين إنها رصدت 13 على الأقل نحو 20 قاعدة صاروخية غير معلنة داخل كوريا الشمالية، وهو ما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه المفاوضين الأميركيين الذين يأملون في إقناع كيم بالتخلي عن برامجه التسلحية.