قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مساء الأربعاء، إن فتح تحقيق دولي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أصبح شرطاً لحل القضية.

ونقلت وكالة الأناضول عن تشاوش أوغلو قوله إن تركيا أطلعت جميع الأطراف التي أرادت على أدلة مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في الثاني من أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن تركيا ماضية في العمل على إظهار كافة الحقائق حول القضية.

وأضاف تشاوش أوغلو أن تركيا في بداية الأمر كانت ترى بعدم وجود ضرورة لنقل ملف خاشقجي إلى التحقيق الدولي، لأنه كان هناك لجنة مشتركة تم تشكيلها مع الجانب السعودي، لكن الآن أصبح من الضروري فتح تحقيق دولي في القضية، وتقديم كل المعلومات والأدلة للمجتمع الدولي.

وأكد الوزير التركي على أن بلاده لا تخادع أحداً في القضية وإنها عازمة على المضي في كشف كافة الحقائق حول جريمة مقتل خاشقجي، ولا مجال للتغطية على الحدث.

وكان رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق الأمير تركي الفيصل قد قال مساء الجمعة الماضية، إن بلاده لن تقبل "إطلاقاً" بتحقيق دولي مستقل في قضية مقتل خاشقجي.

وكانت الرياض قد أقرت بمقتل الصحفي جمال خاشقجي عن طريق "الخطأ" في القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين أول الماضي، وأنها اعتقلت 18 شخصاً للتحقيق معهم بهذه القضية. إلا أنه حتى الان لم تقدم للجانب التركي أي معلومات حول مصير الجثة سوى تسليمها لمتعاون محلي، قبل أن تتراجع عن هذه الجزئية حسب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.