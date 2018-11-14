ناشد القائمون على جائزة "رايت ليفيلهوود" – المعروفة بجائزة نوبل البديلة – السعودية بالإفراج عن ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين لتشاركهم في الحصول على الجائزة هذا العام.

وشددت المؤسسة على ضرورة توقف المملكة عن ما أسمته "النهج القمعي و التضييق والقتل لمناضلي الحرية".

وصرحت أولي فون أوكسكول رئيسة المؤسسة بأن الرجال السعوديين المسجونين "ناضلوا من خلال الوسائل السلمية"، وليس هناك مبرر لاعتقالهم.

كانت المؤسسة قد منحت جائزة نقدية تقدر بحوالي 110آلاف دولار لتقسم بين الفائزين الثلاثة وهم عبدالله الحامد ومحمد فهد القحطاني ووليد أبو الخير. وهم معتقلون في السجون السعودية ومحكوم عليها بمدد متفاوتة تصل لأكثر من عشر سنوات في قضايا تعلق بحرية التعبير.

وتطالب المؤسسة بإطلاق سراحهم لحضور حفل التكريم وتوزيع الجوائز في ستوكهولم في 23 من الشهر الجاري