أهم الأحداث:

غزة تدفع بوزير الدفاع الإسرائيلي نحو الاستقالة. ومجلس الشيوخ الأميركي قد يصوت على معاقبة السعودية.

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ليبرمان يستقيل

- استقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفغيدور ليبرمان من منصبه احتجاجاً على قبول هدنة لإنهاء يومين من القتال مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة. [

TRT عربي/الآن

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- قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مدافعاً عن قرار وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة مصرية: "إنه في وقت الطوارئ، عندما نتخذ قرارات حيوية للأمن، لا يمكن للرأي العام دوماً أن يكون مطلعاً على الاعتبارات التي يجب ألا يطلع عليها العدو". [BBC عربي]

- نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية عن مصدر في حزب الليكود الحاكم أن استقالة ليبرمان لا تعني بالضرورة إجراء انتخابات مبكرة، ومن المتوقع أن يتسلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حقيبة وزارة الدفاع إلى جانب منصبه كرئيس للوزراء ووزير للخارجية. [

TRT عربي/الآن

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- الفلسطينيون في غزة بوقف إطلاق النار، واعتبرت فصائل المقاومة بما فيها حماس والجهاد الإسلامي استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي اعترافاً بهزيمته. [

الجزيرة

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مجلس الشيوخ الأميركي يتوعد السعودية

- قال السيناتور الجمهوري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب كوركر، إن المجلس قد يصوت قبل نهاية العام الجاري على تشريع لوقف كل أشكال الدعم للسعودية في حرب اليمن، إلى جانب معاقبتها بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي. [TRT عربي/الآن]

- قال كوركر بأن أعضاء مجلس الشيوخ يبحثون عن طريقة ما ليظهروا للسعودية ازدراءهم لما حدث مع الصحفي، وبشأن الطريق الذي ذهب فيه اليمن وذلك بعد أن عاد المشرعون إلى واشنطن للمرة الأولى منذ انتخابات الكونجرس الأميركي الأسبوع الماضي. [

رويترز

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- صوت الجمهوريون يوم الثلاثاء لصالح وقف تشريع في إحدى اللجان من شأنه أن ينهي الدعم الأميركي للحرب في اليمن. [

رويترز

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- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في وقت سابق إن واشنطن لا تتوقع فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية بسبب قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وإن الإجراءات الأمريكية لم ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات ومنع دخول بعض المسؤولين السعوديين للولايات المتحدة. [

CNN بالعربية

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