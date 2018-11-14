سياسة
2 دقيقة قراءة
صندوق النقد الدولي يدعو المصارف المركزية لإصدار عملات رقمية
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إنه يتعين على المصارف المركزية العالمية النظر في إصدار عملات رقمية مما يجعل المعاملات الافتراضية أكثر أمانا، وأقل تكلفة مقارنة بالعملات النقدية.
صندوق النقد الدولي يدعو المصارف المركزية لإصدار عملات رقمية
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد  / Reuters
14 نوفمبر 2018

قالت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاغارد" إن الوقت قد حان لأن تصدر المصارف المركزية عملاتها الرقمية الخاصة، في وقت تواجه فيه النقود الورقية "نقطة تحول تاريخية"، فعبر العملات الرقمية ستكون المعاملات على هيئة بيانات وليس لها وجود مادي على الإطلاق.

وسلطت لاغارد الضوء في خطابها في أمام فعالية للتقنية المالية في سنغافورة، يوم الأربعاء، على الطبيعة المتغيرة للعملات النقدية والتي تراجع الطلب عليها في جميع أنحاء العالم، مؤكدة إن المصارف المركزية لها دور في توفير المال للاقتصاد الرقمي.

وأشارت أنه على خلاف عملات "البيتكوين والإثيريوم" فإن العملات الرقمية ستكون مدعومة من المصارف المركزية وتحت رقابتها، والتي ستساعد في تعزيز الأمن المالي وستكون منظمة وموثوقة، كما يمكن اعتبارها بديل منخفض التكلفة وفعال بدلاً من الأموال النقدية، وفي الوقت نفسه حذرت أيضاً من مخاطر الاستقرار المالي.

وخصت لاغارد المصارف المركزية في الصين وكندا والسويد وأوروجواي التي تتبنى فكراً جديداً حول كيفية إصدار العملات الرقمية.

ويُشار إلى أن المصرف المركزي السويدي يخطط لتجريب نسخة من العملة الرقمية تسمي إيكورنا "Ekorna" في 2019، حيث تعد السويد واحدة من أكثر المجتمعات غير النقدية في العالم حيث يستخدم 13% فقط من السويديين الأموال النقدية في التعاملات اليومية وفقاً لدراسة من المصرف المركزي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us