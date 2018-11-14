يجري مجلس النواب العراقي، بداية من الأربعاء، تحقيقاً حول كيفية تلف 7 مليارات دينار أي حوالي 6 ملايين دولار جراء دخول المياه إلى خزينة مصرف الرافدين الحكومي بسبب المطر الغزير في حادثة تعود إلى سنة 2013.

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق أعلن عن ذلك خلال جلسة للبرلمان العراقي يوم الإثنين الماضي.

وقال العلاق، إنه في 2013 "تعرضت خزائن مصرف الرافدين للغرق بسبب الأمطار الكبيرة التي حدثت في ذلك الوقت ودخلت إلى خزائن المصرف وتسببت بوقوع ضرر في أوراق نقدية بحدود7 مليارات دينار.

وأوضح أن "البنك المركزي أستلم هذه الاوراق وقام بتعويضها" مؤكداً على أن ما حدث من خسارة كانت كلفة إعادة طباعتها، وبقيت الاوراق النقدية بنفس قيمتها.

وأطلق ناشطون عراقيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، للسخرية من إعلان محافظ المركزي العراقي تلف الأموال في مصرف الرافدين.

وسخر الناشطون من الحادثة رغم أن الخسائر لا تعني عملياً فقدان السبعة مليارات، بل تنحصر بخسارة قيمة طبع العملة الورقية.

وجاءت هذه الحملة كتشكيك في رواية محافظ البنك المركزي العراقي مشيرة إلى أن هناك شبهات أخرى وراء اختفاء المبلغ.

وخسر العراق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية مبالغ تعادل 194 مليار يورو من الأموال العامة أي قاربة ثلاثة أضعاف ميزانية البلاد. ويعد الفساد مسؤولاً عن ذلك عبر أساليب بينها العقود الوهمية ورواتب لموظفين وهميين، وفق البرلمان.