سياسة
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واشنطن تصنف نجل زعيم حزب الله اللبناني على قوائم الإرهاب
أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية نجل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله على قائمة الإرهابيين، متهمة إياه بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل والغرب.
واشنطن تصنف نجل زعيم حزب الله اللبناني على قوائم الإرهاب
أنصار حزب الله في لبنان  خلال يوم عاشوراء  / Reuters
14 نوفمبر 2018

أدرجت وزارة الخارجية الأميريكية، يوم الثلاثاء، جواد نصر الله نجل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله على قائمة الإرهاب، واصفة إياه بالزعيم الصاعد لحزب الله، وبتهمة تنفيذ هجمات ضد إسرائيل والغرب.

وأدرجت الوزارة كذلك على "قائمتها السوداء" كتائب المجاهدين التي تنشط في فلسطين، موعزة السبب لصلتها بحزب الله اللبناني.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ”تصنيف اليوم يسعى لحرمان نصر الله وكتائب المجاهدين من الموارد لتخطيط الهجمات الإرهابية وتنفيذها“.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة أشخاص وهم العراقي شبل محسن عبيد الزيدي، واللبنانيّين: يوسف هاشم، وعدنان حسين كوثراني، ومحمد عبد الهادي فرحات. وأضافتهم وزارة الخزانة إلى قائمة الأرهاب العالمية لصلتهم بحزب الله، متهمة إياهم بالتنسيق لأنشطة الجماعة المدعومة من إيران في العراق.

وكانت الولايات المتحدة قد رصدت مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات عن 3 قياديين في حزب الله اللبناني وحركة حماس، وذلك في إطار برنامجها الذي يحمل اسم (مكافآت من أجل العدالة).

من جهة اخرى قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن الضغط الأمريكي المتزايد على حزب الله هذا العام لن يؤتي ثماره.

وشددت واشنطن في نهاية أكتوبر تشرين الأول الخناق على حزب الله يهدف قطع مصادر تمويل الجماعة في جميع أنحاء العالم عن طريق إقرار تعديلات على قانون منع التمويل الدولي لحزب الله الذي صدر في عام 2015.

مصدر:Reuters
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