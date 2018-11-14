تصدّر يوم اللطف العالمي، الذي يصادف 13 نوفمبر من كل عام، قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتفاعل العديد من المغردين مع المضمون الذي يحمله هذا اليوم، داعين لتبني مفهوم اللطف في التعاملات اليومية للفرد مع بيئته المحيطة. فما هو هذا اليوم؟ وما تأثير اللطف على الصحة العقلية؟ وكيف يمكن للفرد أن يكون لطيفاً مع نفسه والآخرين؟

يوم اللطف العالمي

انطلق هذا اليوم لأول مرة عام 1998 من قبل منظمة اللطف العالمية في سيدني، ويحاول المشاركون المحتفلون به أن يجعلوا العالم مكاناً أفضل من خلال الاحتفاء بالأعمال الصالحة وتعزيزها، والتعهد بأعمال اللطف، كأفراد أو منظمات.

اللطف في رأي علم النفس

تقول الكاتبة في مجال الصحة النفسية الدكتورة كريستين فولر إن اللطف استجابة سلوكية وعقلية تضع التعاطف مع الآخرين قبل مصالح المرء، فيقوض مصالحه الأنانية مقابل أدائه المتفاني في خدمة الآخرين.

وتضيف فولر أن اللطف هو قيمة يتم نسيانها في كثير من الأحيان "كوننا نعيش في مجتمع يحتم علينا السرعة في أداء المهام وما يصاحبها من توتر".

وتقول: "باتت جميع أعمال الرفق البسيطة وكأنها قد نسيت في مجتمعنا، كأن نقول مرحباً لجارنا، وأن نعرض على معارفنا شراء شيء من البقالة، والتطوع، والتغافر والتسامح، وتقديم المساعدة إلى صديق بدون أي دافع أساسي".

تأثير اللطف على الصحة العقلية

وفقاً للتحالف الوطني للأمراض العقلية (NAMI)، وهو أكبر منظمة وطنية للصحة العقلية في الولايات المتحدة الأميركية، فإن 1 من كل 4 أميركيين يعانون من مرض عقلي سنوياً، و 1من كل 25 بالغاً في الولايات المتحدة يعيشون مع مرض عقلي مثل الاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطب أو اضطراب القلق.

وتمثل الاضطرابات المزاجية مثل الاكتئاب والاضطراب الثنائي القطب، بحسب ما نقل الموقع العلمي"سيكولوجي توداي"، السبب الثالث الأكثر شيوعاً للعلاج في المستشفيات، وذلك لكل من الشباب والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18و 44 عاماً.

وتقدر تكلفة الأمراض العقلية بنحو 193 مليار دولار سنوياً من الأرباح المفقودة، بحسب الموقع نفسه.

وترتبط مشاعر الأفراد الإيجابية والسلبية ارتباطاً وثيقاً بالأعراض العقلية والبدنية. إذ أظهرت الدراسات أن ممارسة اللطف، سواء كان ذلك في شكل تعاطف أو امتنان، يمكن أن يعزز مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، والتي تعرف باسم هرمونات السعادة.

وعلى العكس من ذلك يمكن أن تؤدي مشاعر الغضب والغيرة، كما الشعور بالذنب وغيرها من المشاعر السلبية الأخرى خلال فترة زمنية طويلة إلى زيادة في هرمون الكورتيزول الذي يتسبب بضعف وظائف المناعة وزيادة الوزن.

دلل نفسك

عادة ما يرتبط اللطف عند ذكره بالاهتمام بالآخرين دون الذات الشخصية، إلا أن علماء النفس يؤكدون على ضرورة الرعاية الذاتية.

وتشير الكاتبة في مجال الصحة النفسية الدكتورة فولر إلى عدد من الأفكار التي يمكن أن يتلطف بها الفرد مع نفسه بقولها :"اقضِ وقتاً في الاستثمار في نفسك سواء كان بأن تقرأ كتاباً، أو تأخذ حماماً، أو تشتري طقماً جديداً، أو تقضي وقتاً في ممارسة هوايتك المفضلة".

وتؤكد الدكتورة فولر على أهمية ممارسة الغفران في الصحة النفسية للفرد والمجتمع. معتبرة أن طلب المغفرة قد يكون وسيلة لبدء صفحة جديدة مع أنفسنا والآخرين. إذ "كلنا نرتكب الأخطاء، وقد نقول كلمات مؤذية للآخرين، إلا أنه لدينا في الوقت نفسه القدرة على منح الآخرين الصفح وإن لم يعتذروا"، وفق فولر.

كن لطيفاً مع الآخرين

يوجد الكثير من أعمال اللطف، ومن ذلك أن تبتسم لمن حولك، وتمسك الباب مفتوحاَ لآخر قادم، وتقول أنا أحبك لشخص قريب - الدكتورة كريستين فولر

تقول الدكتورة فولر إن "الأفراد يحجمون عن ممارسة اللطف في كثير من الأحيان لأنهم لا يعرفون ما يجب فعله أو لأنهم لا يعتقدون أن تصرفاتهم سيكون لها تأثير يذكر"، وتضيف: "يوجد الكثير من أعمال اللطف التي يمكن ممارستها بانتظام، ومن ذلك أن تبتسم لمن حولك، وأن تمسك الباب مفتوحاَ لآخر قادم، وأن تجلب الطعام لشخص ما، وتدفع عن الشخص الذي يسير خلفك، وتقول أنا أحبك لشخص قريب".

وتقترح الكاتبة مزيداً من أعمال اللطف تجاه الآخرين، ومن ذلك الاتصال الواقعي بشخص لم تتحدث معه منذ فترة كجدتك أو صديق الطفولة، إذ أن سماع صوت المتصل يمكن أن يقوي العلاقات على عكس التواصل من خلال النصوص ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل الإعلام الاجتماعية.

وتشير إلى أهمية الانخراط في مبادرة يومية بسيطة لمساعدة شخص آخر، كإعادة تعبئة القهوة في العمل، أو إدارة مهمة لأحد والديك أو التبرع بوقتك أو مالك أو مهاراتك. إذ إن العمل التطوعي بحسب الدكتورة فولر "هو وسيلة رائعة لتقديم الدعم للمجتمع، ويمكنه أن يمنح الفرد إحساساً بالإنجاز".

يذكر أن منظمة اللطف العالمية تم تشكيلها في مؤتمر طوكيو عام 1997، والذي عقد حينها لمنظمات اللطف المتشابهة في التفكير من جميع أنحاء العالم. وهي منظمة مستقلة مهمتها خلق عالم أكثر لطفاً من خلال إلهام الأفراد والمجتمعات نحو مزيد من اللطف.