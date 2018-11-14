كشف تحليل أجرته مجموعة سسكويهانا المالية العالمية، عن تضاؤل فرص أرباح تعدين العملات الرقمية التي تتم باستخدام أجهزة عالية الطاقة، مثل الحواسيب أو أجهزة مخصصة لهذا الغرض.

وأظهر التحليل انهيار ربحية تعدين العملة الرقمية من الحواسيب مثل الإثيريوم، من 150 دولار الصيف الماضي إلى صفر دولار في نوفمبر 2018.

ويسعى العديد من الناس إلى كسب العملات الرقمية مثل البيتكوين أو الإثيريوم عبر عمليات التعدين باستخدام أجهزة عالية الطاقة. وتعمل أجهزة التعدين على مدار 24 ساعة في اليوم، وتتنافس مع الحواسيب لهذا الغرض للحصول على أعلى الأرباح.

وكان من الممكن القيام بعملية "التعدين" وكسب عملات رقمية جديدة باستخدام أجهزة حواسيب عالية الطاقة في العام الماضي، حيث كانت تجارة مربحة جداً للكثير من الناس الذين أنشأوا منصات للتعدين في منازلهم.

وتضاءل معدل سرعة الحواسب عالية الطاقة لإتمام عمليات التعدين بشكل كبير خلال هذا العام، مع اشتداد التنافس في مجال التعدين، في نفس الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الإيثريوم لأكثر من 70% خلال العام الجاري، حيث ارتفع لأكثر من 13000بالمئة العام الماضي، متجاوزاً مستوى 1400 دولار لعملة الإيثريوم الواحدة، والتي أصبحت تُتداول حالياً بالقرب من مستوى 205 دولارات.

وعملية التعدين هي التي تقوم بحل مسائل رياضية معقدة، للحصول في مقابلها على أرباح متمثلة في هذه العملات الرقمية.