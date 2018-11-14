سياسة
3 دقيقة قراءة
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن استقالته احتجاجا على التهدئة في غزة
استقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفغيدور ليبرمان من منصبه إثر خلافات بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض فيها الأخير اتخاذ خطوات فعلية لإخضاع حركة حماس في غزة.
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن استقالته احتجاجا على التهدئة في غزة
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن استقالته احتجاجا على التهدئة في غزة / Reuters
14 نوفمبر 2018

قدم وزير الدفاع الإسرائيلي أفغيدور ليبرمان استقالته من منصبه، الأربعاء، بعد اجتماع طارئ لأعضاء حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه ليبرمان.

وقال ليبرمان، في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب، إن "اتفاق إطلاق النار هو خضوع للإرهاب". وأضاف أنه لم يستطع النظر في أعين سكان المناطق المحاذية لغزة ولا أهالي الجنود الأسرى لدى حماس شاؤول أرون وهدار غولدين.

ودعا وزير الدفاع إلى انتخابات مبكرة بالإضافة إلى وقف الخضوع لفصائل المقاومة الفلسطينية. وأكد أنه لم يوافق على دخول الوقود الذي مولته قطر إلى غزة إلا بعد إصدار رئيس الوزراء قراراً بذلك.

في المقابل، علق الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، على استقالة ليبرمان، قائلاً إن استقالته تعني اعترافه بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية.

واعتبر أبو زهري استقالة ليبرمان "انتصار سياسي لغزة التي نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية في ساحة الاحتلال".

وقال مصدر مقرب من وزير الدفاع الإسرائيلي لصحيفة يدعوت أحرنوت العبرية، إن قرار ليبرمان بالاستقالة من منصبه، جاء بسبب عدم موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتخاذ خطوات فعلية لإخضاع حركة حماس في غزة، وذلك بعد التصعيد الأخير على غزة الذي انتهى باتفاق لوقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في حزب الليكود الحاكم أن استقالة وزير الدفاع لا تعني بالضرورة إجراء انتخابات مبكرة، لأن الأوضاع الأمنية التي تحيط بإسرائيل حساسة للغاية، ومن المتوقع أن يتسلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حقيبة وزارة الدفاع إلى جانب منصبه كرئيس للوزراء ووزير للخارجية.

وشهد قطاع غزة تصعيداً منذ مساء الأحد حيث أطلقت المقاومة الفلسطينية خلاله مئات الصواريخ على بلدات إسرائيلية مختلفة، بينما أغارت طائرات الاحتلال على مواقع مختلفة في القطاع. وأدى التصعيد إلى وقوع سبعة شهداء ومقتل وجندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح.

وأعلنت الفصائل الفلسطينة المقاومة في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، بجهود مصرية. لتنتهي جولة المواجهة في قطاع غزة وتعود الأوضاع لما كانت عليه قبل تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي عملية التسلل مساء الأحد في شرق خانيونس.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us