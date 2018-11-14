سياسة
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المتحدث باسم العدالة والتنمية التركي ينتقد دعوات لتشكيل جيش أوروبي
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية في تركيا، عمر تشيليك، إن تشكيل جيش أوروبي يعتبر انشقاقا كبيرا يُظهر بشكل واضح وجود تصدعات في اتفاق التحالف الأطلسي.
المتحدث باسم العدالة والتنمية التركي ينتقد دعوات لتشكيل جيش أوروبي
المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية في تركيا عمر تشيليك / AA
14 نوفمبر 2018

اعتبر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية في تركيا، عمر تشيليك، الأربعاء، الحديث حول تشكيل جيش أوروبي بمثابة انشقاق كبير يُظهر بشكل واضح وجود تصدعات في اتفاق التحالف الأطلسي.

وأكد تشيليك خلال مؤتمر صحفي على أنه لا يمكن ضمان أمن أوروبا بدون الدور التركي، مشدداً على أنه لا يمكن تفعيل أي مشروع أمني دون وجود تركيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في وقت سابق، إن أوروبا لن تستطيع الدفاع عن التهديدات التي تتعرض لها مادامت لا تمتلك جيشاً أوروبياً حقيقياً، بحجة صعود الحركات القومية المتشددة الصاعدة فيها.

وجددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي، الدعوة إلى بناء جيش متكامل للاتحاد الأوروبي لتجنب الصراعات الداخلية.

وشن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هجوماً عنيفاً على ماكرون منتقداً اقتراحه إنشاء جيش أوروبي، وجدد اتهامه لحلفاء الولايات المتحدة الأميركية الأوروبيين بأنهم لا ينفقون ما يكفي على الدفاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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