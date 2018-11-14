سياسة
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روحاني يصف عقوبات واشنطن لإيران بـ"الطريق الخاطئ"
وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، فرض الولايات المتحدة للعقوبات على بلاده بـ"الطريق الخاطئ"، وقال إن واشنطن "ستُهزم".
روحاني يصف عقوبات واشنطن لإيران بـ"الطريق الخاطئ"
الرئيس الإيراني حسن روحاني / AP
14 نوفمبر 2018

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن الولايات المتحدة اختارت الطريق الخاطئ بفرض العقوبات على بلاده، مشيراً إلى أنّها "سوف تُهزم"، وفق تصريحات نقلتها عنه وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وتعرض الاقتصاد الإيراني إلى حزمتي عقوبات اقتصادية، كانت الأولى في 6 أغسطس/آب الماضي، والثانية في 5 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، وطالت قطاعات نفطية واستهلاكية ومالية ومصرفية وملاحية.

وكشفت بيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط ( أوبك)، الثلاثاء، تراجع إنتاج إيران من النفط بنسبة 4.5 بالمئة، بمقدار 156 ألف برميل ليصل إلى نحو 3.296 مليون برميل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحسب المنظمة الدولية، سجل إنتاج إيران من النفط نحو 3.452 مليون برميل في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ورجحت تقديرات لصندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن تؤدي إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران إلى خفض إنتاجها وصادراتها من النفط خلال العامين المقبلين على الأقل.

ويعني تراجع الإنتاج أن الإيرادات المالية المحققة من مبيعات الخام ستنخفض، ما يستدعي الحاجة إلى سعر برميل مرتفع. وكان الصندوق يقدر في مايو/أيار الماضي، حاجة إيران إلى بيع النفط مقابل 68.1 دولارا للبرميل في العام الحالي، و71.6 دولاراً للبرميل في العام المقبل لسد أي عجز في الموازنة.

وقررت الولايات المتحدة إعفاء 8 دول بشكل مؤقت من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وهي تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري اليوم، إن الطلب على الخام في 2018 سينمو بـ 1.5 مليون برميل يومياً، على أن يتراجع النمو ليبلغ 1.29 مليون برميل في 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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