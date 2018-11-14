سياسة
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إيران تعدم "سلطان الذهب" بتهمة الفساد في الأرض
نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق وحيد مظلومين، الملقب بسلطان الذهب والمتهم بتخزين 2 طن من الذهب للتلاعب في سوقه، متهمة إياه بنشر الفساد في الأرض.
إيران تعدم "سلطان الذهب" بتهمة الفساد في الأرض
أوقفت السلطات الإيرانية مظلومين بتهمة تخزين 2 طن من الذهب / AA
14 نوفمبر 2018

أقرّت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق وحيد مظلومين الملقب بسلطان الذهب، والمتهم بتخزين 2 طن من الذهب للتلاعب في سوق الذهب، فضلاً عن مساعده محمد إسماعيل قاسمي.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام بحق مظلومين وقاسمي، صباح الأربعاء في العاصمة طهران، بحسب ما ذكر التلفزيون الإيراني.

ووجهت لمظلومين تهمة نشر الفساد في الأرض، من خلال تأسيس وإدارة شبكة فساد لتعطيل النظام الاقتصادي في البلاد، والقيام بمعاملات مالية ضخمة غير مرخص بها ومخالفة للقوانين.

وأوقفت السلطات الإيرانية مظلومين في 4 تموز/ يوليو الماضي، بتهمة تخزين 2 طن من الذهب للتلاعب في سوق الذهب والعملات الأجنبية بإيران، ولقّب إثر ذلك بسلطان الذهب.

أما قاسمي، فاتهمته السلطات بالانتماء إلى عصابة ونشر الفساد في الأرض عبر تعطيل النظام المالي والاقتصادي في إيران بمعاملات غير قانونية.

وكانت المحكمة العليا الإيرانية قد صادقت على عقوبات المتهمين في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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