بيعت ألماسة وردية تعرف باسم الإرث الوردي وتزن أقل من 19 قيراطاً، يوم الثلاثاء، بسعر قياسي بلغ 50.375 مليون فرنك سويسري، وهو ما يعادل 50 مليون دولار، بحسب ما أفادت به دار كريستيز للمزادات في نيويورك.

واشترت الألماسة شركة هاري وينستون المملوكة لشركة سواتش السويسرية، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

وأضافت كريستيز أن شركة هاري وينستون، التي تتولى نايلة حايك ابنة مؤسس شركة سواتش الراحل نيكولاس حايك، منصب الرئيس التنفيذي لها، سرعان ما غيرت اسم الألماسة إلى مسمى إرث وينستون الوردي بعد أن ضمتها إلى مجموعتها من المجوهرات النادرة.

وحصد مزاد المجوهرات نصف السنوي الذي يقام في جنيف مبلغ 110 ملايين دولار، وكان من بين المعروضات 11 قطعة بيعت الواحدة منها بأكثر من مليون دولار.

وتراوحت تقديرات سعر الألماسة قبل البيع بين 30 و50 مليون دولار ولم يكشف عن هوية البائع، فيما تنافس خمسة أشخاص على الأقل عبر الهاتف على شراء الألماسة الوردية لكنها كانت من نصيب ممثل لشركة هاري وينستون في نهاية المطاف.